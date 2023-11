Lasersight torna con la nuova canzone “3 Puntini”

LaserSight, il talentuoso rapper capitolino che nel 2019 ha mandato “Knockout” la scena italiana, torna con la canzone “3 Puntini”

La musica non ha confini e può essere l’espressione di emozioni e pensieri profondi. LaserSight, il talentuoso rapper capitolino che nel 2019 ha mandato “Knockout” la scena italiana trasformando la frustrazione di un mondo che l’ha “Deluso” e l’ha “Sedotto e Abbandonato” in un “Limbo” in cui ricostruire la propria forza interiore per sentirsi “Unici”, torna a dar voce e ritmo ai battiti del cuore in “3 Puntini” (VR Digital/Visory Records), il suo nuovo singolo.

Scritto dallo stesso artista a quattro mani con Vittorio Napoletano della band romana Malpensa – a cui è stata affidata anche la produzione -, il brano, che all’apparenza risuona come una canzone d’amore, rivela in realtà intense sfumature di emozioni e riflessioni sull’esperienza umana, dando vita ad uno sfogo dell’uomo sulla complessità della vita, ove quest’ultima diventa la destinataria di suo ogni messaggio, di ogni suo appello.

Un viaggio intriso di passione e speranza; un inno alla resilienza, alle sfide e agli obiettivi che ognuno di noi affronta e si pone nel corso del proprio cammino terreno, nato riflettendo sulla natura effimera del cammino stesso e sull’impossibilità di scoprirne anticipatamente le prossime tappe. Una narrazione incisiva ed emozionante sulla meraviglia dell’incertezza, perfettamente enfatizzata nell’evocativo passaggio «restano solo 3 puntini in un milione di punti interrogativi», che dipinge la necessità di dare un senso a ciò che ci accade, a ciò che circonda, ma al tempo stesso impreziosisce di adrenalina e scoperta ogni singolo passo che compiamo.

Il testo del brano, diretto e penetrante, è una dimostrazione straordinaria della maestria poetica di LaserSight. Attraverso versi brillanti e metafore suggestive, l’artista cattura l’attenzione dell’ascoltatore guidandolo in una dimensione intima e fortemente introspettiva. “3 puntini” evidenzia la cifra stilistica di LaserSight, alternando abilmente barre e punchlines proprie del rap al cantato, creando così un’esperienza musicale intensa e avvincente.

La produzione, abilmente curata dalla creatività di Vittorio Napoletano, è un lavoro eccezionale: gli strumenti e i suoni raffinati conferiscono alla release un’efficacia e una complessità che si intrecciano perfettamente con la voce appassionata ed istantaneamente riconoscibile del rapper di casa Visory.

«Somigli alle galassie, con quei pianeti negli occhi» canta LaserSight, dipingendo un’immagine poetica dell’unicità di ogni individuo. «Cancellano i segreti che dipingono, dipingono» aggiunge, riferendosi alla capacità dell’esperienza umana di ridefinirsi costantemente. “3 puntini” evoca un senso di malinconia, ma anche di speranza, rappresentando la continua ricerca di significato in un mondo complesso e in costante evoluzione, che in fin dei conti, trae la sua straordinarietà proprio dall’impossibilità di conoscerne i risvolti. È un richiamo all’importanza di vivere ogni momento, sfruttando a proprio favore l’incertezza di un tempo che «insegui ma cambia direzione» e «sembra scorrere all’indietro».

“3 Puntini” è il frutto di una profonda considerazione sull’esistenza e sulle sfide che la rendono al contempo più ardua ed avvincente, un inno alla resilienza e alla bellezza dell’incertezza che abbraccia anima e cuore, ricordandoci che la vita è una melodia complessa fatta di alti e bassi, di note chiare e di punti interrogativi.

LaserSight dimostra ancora una volta di essere una voce autentica e ispiratrice nella scena musicale italiana, e questo singolo è una nuova testimonianza della sua capacità di tradurre le emozioni in musica. Un brano che ci invita a riflettere sul dancefloor della vita, a danzare sulla nostra incertezza e a trovare la bellezza nelle domande a cui non sappiamo ancora dare risposta.

Biografia.

Valerio Maracci, in arte LaserSight, è un rapper romano dalle contaminazioni indie-pop elettroniche. Il suo EP di esordio, “Sedotto E Abbandonato” (RKH, 2019), vanta la collaborazione di Blue Virus. A seguito del debutto, sono molte le release che ne decretano talento successo, brani dal forte impatto emozionale che delineano il tracciato del suo secondo EP “Notturno”, prodotto da Safe e pubblicato nel 2021. Il progetto, è sorretto dal filo conduttore di 4 sensazioni umane, una per traccia: l’attesa, il desiderio, l’arroganza e la consapevolezza, analizzate dal punto di vista del rapper capitolino. Nel Novembre dello stesso anno, è il turno del primo progetto full length, “Le Due Porte”, composto da 10 brani e anticipato dai singoli “Limbo” (prod. Safe), “Turista Per Sempre” (prod. Malpensa, feat. Malpensa) e “Kiss V” (prod. Malpensa), apprezzatissimi dagli addetti ai lavori e trasmessi da numerosissime emittenti italiane, anche di caratura nazionale. Tra il 2022 e il 2023, LaserSight inizia un’intensa attività live che lo conduce ad esibirsi su alcuni prestigiosi palchi italiani come quello del Summer Day Music Festival e di Casa Sanremo Live Box 2023. Finalista del Roma Music Festival 2022, supera i casting di Una Voce Per San Marino 2022 e si esibisce all’Hard Rock Cafè di Roma per il Radio Sonica Live Show. Nell’estate del 2023, vince il concorso internazionale Microfono D’Oro nella categoria “Senior” e firma un contratto discografico con la celebre label romana Visory Records, con cui inizia a pubblicare una serie di singoli di successo, scritti a quattro mani con Vittorio Napoletano della band Malpensa, che ne firma anche le produzioni. Dotato di una cifra stilistica unica e di una vocalità istantaneamente riconoscibile, LaserSight coniuga abilmente le barre e le punchlines tipiche del rap a strofe e ritornelli cantati, dando vita a progetti suggestivi e accattivanti al tempo stesso che lo rendono una delle proposte più eclettiche, identificabili e caleidoscopiche dell’attuale scena urban italiana.