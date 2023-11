Fuori “Non scegliere”, il nuovo singolo di Samuele Cyma

“Non scegliere”, mani libere che si sentono legate. Il nuovo singolo di Samuele Cyma è in radio e sulle piattaforme digitali

“Non scegliere (Mani Libere)” è il nuovo singolo di Samuele Cyma, una melodia lisergica ci racconta di un incontro mancato che ci fa sentire invisibili.

L’idea del brano nasce in sogno e viene affinata nei primi minuti di dormiveglia, centrale è una precisa gelida sensazione: una paralisi emotiva che blocca il protagonista, un’inedia che ci pietrifica e ci prosciuga le energie. Nel testo il racconto di due innamorati separati da un vetro, il primo con il viso premuto contro la finestra non trova le forze di chiamare a sé il partner che si allontana lungo una strada attendendo un richiamo che non arriverà mai. Una disperazione subdola e profonda, forte del fatto che avremmo potuto cambiare le cose ma non ne siamo stati in grado.

Musicalmente è una delle canzoni più minimali prodotte da Samuele, la melodia centrale è riconoscibile e orecchiabile e, a suo modo, si pone come il singolo più “pop” dell’artista. La prima parte del brano è dominata dalla voce, eterea sul tema principale e più concreta nelle strofe dove Samuele si apre a una sorta di rap conscious quasi trap. Proseguendo allo scheletro della traccia si aggiungono batterie sintetiche rapide e secche che donano un’energia nervosa al flow del brano. Tutta la tensione accumulata si disperde dolcemente nell’apertura finale, un cambio di passo lieve ma percettibile con cui Samuele prende coscienza e accetta il bias che spesso ci porta a subire le situazioni più spiacevoli senza ribellarci ad esse.

Come i singoli precedenti, “Clorofilla” ed “Emorragie”, anche questo brano viene accompagnato da un outro, “Rimani Invisibile”, che amplia ed esplora il suono di “Non scegliere (Mani Libere)” in modo più rarefatto e sognante. Anche questa appendice contribuisce ad anticipare l’ampio e organico mondo sonoro di “Sigillata Luce”, disco uscito per PLUMA dischi (Irma Records) e per Kosmica Dischi, label indipendente romana che ne stamperà un edizione limitata in tape. Una raccolta di brani scritti tra il 2017 e il 2022 che mischiano approcci e ispirazioni diverse creando un’ambiziosa armonia, liquida ed eclettica, con arrangiamenti dall’ambient elettronico per chitarra, voce e synth fino a orchestrazioni per ensemble elettro-acustico.