Dolore acuto: basse dosi di ketorolac hanno stessa efficacia

Una bassa dose del farmaco antinfiammatorio non steroideo ketorolac può essere altrettanto efficace nell’alleviare il dolore

Dati pubblicati di recente sull’Annals of Emergency Medicine indicano che una bassa dose del farmaco antinfiammatorio non steroideo ketorolac può essere altrettanto efficace nell’alleviare il dolore in un pronto soccorso quanto dosi più elevate.

Il ketorolac è un analgesico parenterale non oppioide comunemente usato per il trattamento dei pazienti che accedono al pronto soccorso con dolore acuto.

Questa revisione sistematica ha avuto l’obiettivo di riassumere le prove disponibili confrontando l’efficacia e la sicurezza delle diverse strategie di dosaggio di ketorolac per il sollievo dal dolore acuto in pronto soccorso.

La revisione è stata registrata su PROSPERO (CRD42022310062) e l’analisi ha incluso una ricerca utilizzando MEDLINE, PubMed, EMBASE e fonti non pubblicate dall’inizio fino al 9 dicembre 2022.

Sono stati inclusi studi di controllo randomizzati su pazienti che si presentavano con dolore acuto al pronto soccorso, confrontando dosi di ketorolac inferiori a 30 mg (dose bassa) con dosi di ketorolac superiori a o pari a 30 mg (dose elevata) per i risultati dei punteggi del dolore dopo la necessità di trattamento per l’analgesia di salvataggio e l’incidenza di eventi avversi.

Sono stati esclusi i pazienti in contesti non ED, compresi quelli postoperatori e sono stati estratti i dati in modo indipendente, in duplicato e sono stati raggruppati utilizzando un modello a effetti casuali.

E’ stato valutato il rischio di bias utilizzando lo strumento Cochrane Risk of Bias 2 e la certezza complessiva delle prove per ciascun risultato utilizzando l’approccio Grading Recommendations Assessment, Development, and Evaluation.

La revisione sistematica ha incluso 627 pazienti adulti provenienti da cinque studi randomizzati e controllati che sono stati trattati per dolore acuto al pronto soccorso.

Il ketorolac parenterale a basso dosaggio (da 15 a 20 mg), rispetto al ketorolac ad alto dosaggio (≥ 30 mg), probabilmente non ha alcun effetto sui punteggi del dolore (differenza media inferiore di 0,05 mm su scala analogica visiva di 100 mm, intervallo di confidenza al 95% [ CI] da -4,91 mm a +5,01 mm; certezza moderata).

Inoltre, il ketorolac a basso dosaggio da 10 mg potrebbe non avere alcun effetto sui punteggi del dolore rispetto al ketorolac ad alto dosaggio (differenza media inferiore di 1,58 mm sulla scala analogica visiva di 100 mm, IC al 95% da -8,86 mm a +5,71 mm; bassa certezza).

Il ketorolac a basso dosaggio può aumentare la necessità di analgesia di salvataggio (rapporto di rischio 1,27, IC al 95% da 0,86 a 1,87; bassa certezza) e può non avere alcuna differenza sui tassi di eventi avversi (rapporto di rischio 0,84, IC al 95% da 0,54 a 1,33; bassa certezza).

Non è stata riscontrata alcuna differenza negli eventi avversi registrati tra i pazienti a cui è stato somministrato ketorolac a dosi alte e basse; tuttavia, gli studi hanno escluso tutti i pazienti con fattori di rischio per eventi avversi dovuti a ketorolac, un possibile bias.

“L’efficacia analgesica di ketorolac rimane inalterata, anche se somministrato a dosaggi più bassi, in particolare nell’intervallo da 10 mg a 20 mg. Questa scoperta presuppone che le dosi modeste siano allo stesso livello della loro controparte più pesante di 30 mg o oltre, in termini di mitigazione del dolore, il che significa che il massimo sollievo può essere ottenuto senza avventurarsi nel terreno del dosaggio più elevato,” evidenzia l’autore principale dello studio Mohamed Eltorki, professore associato di pediatria alla McMaster University, a Hamilton, Ontario.

In conclusione, nei pazienti adulti con dolore acuto e accesso al pronto soccorso, il ketorolac parenterale somministrato a dosi da 10 mg a 20 mg è probabilmente altrettanto efficace nell’alleviare il dolore quanto dosi di 30 mg o superiori. Il ketorolac a basso dosaggio può non avere alcun effetto sugli eventi avversi, ma questi pazienti possono richiedere una maggiore analgesia di salvataggio. Questa evidenza è limitata dall’imprecisione e non è generalizzabile ai bambini o a coloro che sono a maggior rischio di eventi avversi.

Eltorki ha avvertito che “la maggior parte degli esiti del dolore sono stati valutati da una a due ore dopo la somministrazione di ketorolac; abbiamo riscontrato un’incidenza leggermente maggiore dell’uso della terapia di salvataggio con ketorolac a basso dosaggio rispetto a dosi più elevate”.

Gli autori hanno concluso che ulteriori studi devono misurare il dolore da sei a otto ore dopo l’intervento e confrontare l’uso della medicina antidolorifica di salvataggio per garantire che i destinatari di una dose inferiore non necessitino di più farmaci di salvataggio.

Ben Forestell et al., Comparative Effectiveness of Ketorolac Dosing Strategies for Emergency Department Patients With Acute Pain. Ann Emerg Med. 2023 May 13;S0196-0644(23)00298-6.

