Dermatite atopica aumenta il rischio di malattie infiammatorie croniche intestinali

Sia i bambini che gli adulti affetti da dermatite atopica presenterebbero un rischio maggiore di sviluppare una malattia infiammatoria cronica intestinale, secondo quanto rilevato da uno studio di coorte basato sulla popolazione pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology.

La dermatite atopica è stata associata alle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD), ma gli studi hanno finora mostrato risultati contrastanti. «Anche se è stata osservata una maggiore prevalenza di IBD con la dermatite atopica, alcune ricerche hanno rilevato un’associazione solo tra gli adulti ma non tra i bambini» hanno osservato l’autore senior Joel Gelfand e colleghi della Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania a Filadelfia.

Il nuovo studio ha utilizzato i dati da gennaio 1994 a febbraio 2015 dell’Health Improvement Network, un database di cartelle cliniche elettroniche del Regno Unito in cui i medici di medicina generale sono il principale punto di assistenza per i pazienti. I soggetti con dermatite atopica sono stati abbinati a un massimo di cinque controlli senza la malattia cutanea. Gli esiti di interesse erano l’insorgenza di IBD, colite ulcerosa e malattia di Crohn.

Un totale di 1 milione e 800mila controlli pediatrici sono stati abbinati a 409mila bambini con dermatite atopica (93,2% lieve, 5,5% moderata e 1,3% grave). Questa coorte aveva un’età media compresa tra 4 e 5 anni e la maggioranza era costituita da ragazzi. Per gli adulti, oltre 2 milioni e 600mila controlli sono stati abbinati a 625mila pazienti con dermatite atopica (65,7% lieve, 31,4% moderata e 2,9% grave). L’età media era compresa tra 45 e 50 anni ed erano prevalentemente donne.

Maggior rischio di IBD in presenza di dermatite atopica in bambini e adulti

Nei modelli completamente aggiustati, i bambini con dermatite atopica avevano un rischio del 44% superiore di sviluppare una malattia infiammatoria cronica intestinale (HR 1,44), mentre negli adulti il rischio era del 34% più alto (HR 1,34) rispetto ai controlli non affetti dalla condizione cutanea.

Suddividendo i dati per sottotipo, i bambini avevano un rischio del 74% maggiore di malattia di Crohn (HR 1,74), ma solo quelli con dermatite atopica grave erano a maggior rischio di colite ulcerosa incidente (HR 1,65), mentre gli adulti presentavano un rischio più elevato sia per il Crohn (HR 1,36) che per la colite ulcerosa (HR 1,32).

«L’associazione tra dermatite atopica e IBD può essere spiegata da fattori genetici e ambientali condivisi, dall’attivazione delle cellule immunitarie e da alterazioni del microbiota cutaneo e intestinale» hanno scritto i ricercatori. «Gli studi che valutano questa associazione sono importanti perché fanno luce sui meccanismi fisiopatologici comuni a queste condizioni e perché, con la disponibilità di approcci terapeutici mirati, potrebbero influenzare la scelta del trattamento».

Rischio di sviluppare IBD in funzione della gravità della dermatite atopica

Nei bambini i tassi di incidenza per le IBD e la malattia di Crohn erano più alti nei gruppi con vari gradi di severità della dermatite atopica (intervallo 0,18-0,95 per le IBD e 0,10-0,91 per la malattia di Crohn) rispetto ai controlli (intervallo 0,15-0,16 per le IBD e 0,07-0,08 per la malattia di Crohn).

I tassi di incidenza della colite ulcerosa erano simili tra i controlli (range 0,07-0,08) e i pazienti con dermatite atopica lieve (range 0,06-0,09), ma erano più elevati in quelli con eczema moderato (range 0,13-0,23) e grave (range 0,16-0,41).

Negli adulti i tassi di incidenza delle IBD erano più alti nei pazienti con dermatite atopica rispetto ai controlli (range 0,39-0,41), con tassi più elevati tra quelli con una malattia cutanea più severa (lieve: range 0,47-0,53; moderata: range 0,58-0,66; grave: range 0,94-1,25). Per la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, sono stati osservati tassi di incidenza più elevati nei gruppi con dermatite atopica rispetto ai controlli. La dermatite atopica grave è stata associata al maggior rischio di IBD (HR 2,27), malattia di Crohn (HR 3,50) e colite ulcerosa (HR 2,40) negli adulti.

«Il rischio variava in base all’età, alla gravità della malattia cutanea e al sottotipo di IBD» hanno concluso gli autori. «Grazie a queste nuove informazioni sull’associazione tra le due condizioni, i medici dovrebbero essere consapevoli di questi rischi, in particolare quando scelgono trattamenti sistemici per la dermatite atopica in pazienti che potrebbero avere sintomi gastrointestinali concomitanti».

«Anche se sembrano esserci alcune incongruenze nell’associazione tra IBD e dermatite atopica, ci sono abbastanza evidenze in letteratura per affermare che questo risultato non era inaspettato» ha commentato Alison Ehrlich, dermatologa presso il FoxHall Dermatology and Research Center di Washington, DC. «I dermatologi dovrebbero prendere in considerazione domande di screening per le IBD quando fanno una diagnosi di dermatite atopica, così che i pazienti che soddisfano i criteri per il trattamento sistemico con farmaci immunomodulanti per entrambe le condizioni possano beneficiare di un approccio di squadra tra dermatologo e gastroenterologo».

