Capodanno 2023 a Rimini con Antonacci, Pausini e De Gregori

Capodanno Rimini 2023: il Concertone di Antonacci, ma anche Pausini e De Gregori: 150 eventi in città da dicembre e il 31 festa dal centro alla spiaggia

I grandi nomi come Kraftwerk e Biagio Antonacci, il ritorno della festa nella marina, i fuochi artificio e la spiaggia completamente illuminata, il videomapping all’interno del Teatro Galli. Il Capodanno più lungo del mondo è ormai come da tradizione a Rimini, con un’offerta che si rinnova, con in 40 giorni qualcosa come 150 eventi. Si parte presto, sabato 25 novembre, con l’accensione delle luminarie, litorale compreso, completamente a carico dell’amministrazione, così da garantire anche “omogeneità e coordinamento”. E si chiude il 7 gennaio con il concerto della banda della città. Il programma, illustra questa mattina alla stampa il sindaco Jamil Sadegholvaad, “riallaccia il discorso interrotto nel 2020” causa covid, con “un ritorno al futuro che coinvolge la parte mare e la spiaggia“. L

La musica, prosegue, “la fa da padrona” già dai primi di dicembre con i concerti, tra gli altri, di Laura Pausini e di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. E per l’ultimo, oltre al concertone di Antonacci in piazzale Fellini con i fuochi d’artificio a mezzanotte, in centro storico il party è diffuso: confermato l’incendio del castello, con due repliche, il palco in piazza Cavour con, tra gli altri, Kelly Joyce e i giovani talenti della Music academy, e quello in piazza Malatesta con la “sfida rock” tra Velvet e Satellite. “Tutto da vedere”, continua il primo cittadino, il videomapping al Galli, mentre il teatro degli Atti sarà conquistato da reggaeton e musica latino-americana. Non mancherà l’apertura straordinaria dei musei, con il “brindisi d’arte” con musica classica al Museo della città, e, novità, le proiezioni di luci e suoni nel cortile della Biblioteca Gambalunga.

L’1 gennaio, con repliche il 2 e il 4, la città si “risveglierà” con la Tosca al Galli e un’altra novità è in serbo per l’Epifania con il viaggio dei Re Magi che, dopo l’approdo alla piazza dell’acqua del Ponte Tiberio percorreranno corso d’Augusto per raggiungere il Tempio Malatestiano. Insomma è una “proposta incredibile di iniziative ed eventi”, aggiunge l’assessore al Bilancio Juri Magrini, sottolineando che “rientrano a pieno titolo” anche i presepi di sabbia, da quello dei Mutonia a quello più tradizionale di Marina centro, dove ci sarà anche la pista per pattinare. Per raggiungere le varie attrattive di Natale sono a disposizione anche le navette gratuite dai parcheggi scammbiatori.