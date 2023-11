Barbara D’Urso a Senigallia con il tour di “Taxi a due piazze”

Prosegue il tour lungo lo Stivale dello spettacolo “Taxi a due piazze” di Ray Cooney con Barbara D’urso, nella versione italiana di Gianluca Ramazzotti

Barbara d’Urso torna a teatro con la famosissima ed esilarante commedia TAXI A DUE PIAZZE, di Ray Cooney, in tournée per la seconda stagione consecutiva.

Da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dal 1984, anno d’esordio di Taxi a due piazze di Ray Cooney, una versione tutta al femminile non c’era mai stata. La commedia che in Italia è tra le più rappresentate, con un’edizione storica della ditta Dorelli, Quattrini, Brochard e Panelli è un evergreen per il pubblico che conosce molto bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto prima che sia troppo tardi.

Abbiamo chiesto quindi al suo autore Ray Cooney di rinnovare la commedia con una versione rovesciata al femminile aggiornata ai nostri tempi con tutti i riferimenti del caso. Ed ecco che, per la prima volta in esclusiva mondiale (perché debutta come primizia in Italia prima di approdare nelle varie versioni europee), Taxi a due piazze versione femminile si affaccia nel mercato italiano sotto l’esperta mano di Chiara Noschese con un cast di tutto rispetto guidato da Barbara d’Urso, nei panni della tassista – protagonista che, per mantenere il segreto della sua bigamia, deve districarsi tra un marito a piazza Risorgimento e un altro a piazza Irnerio, aiutata solo dalla sua amica che ben conosce la sua doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro.

Questa versione, che rispolvera un grande classico della commedia leggera dandogli una nuova veste completamente rinnovata dal suo autore originale nei dialoghi e nei contenuti, ben restituiti dall’adattamento italiano di Gianluca Ramazzotti, siamo certi soddisferà il pubblico con un titolo di grande impatto e una commedia che non smetterà mai di divertire anche tutta al femminile.

TOURNÈE

25-26 novembre SENIGALLIA, La Fenice (25 ore 21, 26 ore 17.00)

02-03 dicembre FIRENZE, Verdi (2 ore 20.45, 3 ore 16.45)

08 dicembre GALLARATE, Condominio ore 21

09 dicembre CHIASSO, Di Chiasso ore 20.30

Dal 15 al 22 dicembre PALERMO, Massimo

Dal 26 dicembre al 07 gennaio ROMA, Parioli

8 gennaio AVEZZANO, Dei Marsi, ore 21.00

9 e 10 gennaio SPOLETO, Menotti