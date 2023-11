Acne moderata o grave: bene nuovo gel topico a tripla combinazione

Nei pazienti affetti da acne da moderata a grave, una combinazione in gel di clindamicina, adapalene e perossido di benzoile ha mostrato risultati positivi

Nei pazienti affetti da acne da moderata a grave, una combinazione in gel di clindamicina, adapalene e perossido di benzoile ha mostrato risultati positivi significativamente superiori al placebo, secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD).

«Dal momento che la patogenesi dell’acne è multifattoriale, un trattamento di combinazione a dose fissa mirato a più percorsi patogeni può fornire una migliore efficacia e aderenza alla terapia rispetto ai trattamenti con uno o due principi attivi» ha spiegato il primo autore Linda Stein Gold, direttrice della ricerca clinica nel dipartimento di dermatologia presso la Henry Ford Health.

IDP-126 è una nuova formulazione in gel composta da clindamicina fosfato 1,2% (un antibiotico lincosamidico con effetti antinfiammatori), adapalene 0,15% (un retinoide di terza generazione che modula la differenziazione cellulare, la proliferazione e la cheratinizzazione) e perossido di benzoile 3,1% (un principio attivo largamente impiegato nel trattamento dell’acne per le sue proprietà antibatteriche e comedolitiche) che prende di mira 3 delle 4 vie patogenetiche dell’acne.

Inoltre, l’aggiunta del perossido di benzoile (BPO) alla clindamicina fosfato riduce la resistenza agli antibiotici osservata con la monoterapia antibiotica topica. Questo componente ha infatti un’attività battericida contro il batterio Cutibacterium acnes resistente agli antibiotici. Quindi un potenziale vantaggio di IDP-126, hanno fatto presente gli autori, è la combinazione fissa di BPO e clindamicina in un’unica formulazione, che può ridurre il rischio di resistenza che può svilupparsi con un’aderenza non ottimale del paziente a 2 trattamenti separati per l’acne.

La formulazione infine non contiene conservanti, tensioattivi, alcool, né agenti occlusivi ed è un’emulsione polimerica, che può consentire una migliore distribuzione sulla superficie cutanea degli ingredienti micronizzati sospesi e un’efficace penetrazione dell’unità pilosebacea.

Efficacia nell’acne significativamente superiore al veicolo

Nel presente studio i ricercatori hanno analizzato i risultati di due trial di fase III multicentrici, randomizzati, in doppio cieco, a gruppi paralleli e controllati con veicolo progettati per valutare l’efficacia del farmaco sull’acne dopo 12 settimane di trattamento topico. I pazienti, di almeno 9 anni di età e con acne moderata o grave, sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 2:1 a ricevere IDP-126 o un gel veicolo da applicare sulle lesioni cutanee una volta al giorno. Il primo trial comprendeva 183 soggetti e il secondo 180.

Dopo 12 settimane di trattamento, un numero significativamente maggiore di pazienti nei gruppi in trattamento attivo rispetto ai gruppi veicolo ha ottenuto una riduzione di almeno 2 gradi nel punteggio di gravità della malattia (Evaluator’s Global Severity Score, EGSS) e una pelle libera o quasi libera da lesioni (nel primo studio 49,6% vs 24,9% e nel secondo studio 50,5% vs 20,5%, P<0,01 per entrambi).

Le riduzioni nel conteggio delle lesioni infiammatorie e non infiammatorie sono state del 72-80% con IDP-126 e la metà dei partecipanti (49,6% e 50,5%) ha raggiunto il successo del trattamento entro la settimana 12. Inoltre IDP-126 ha mostrato riduzioni percentuali rapide e significative nel conteggio delle lesioni già alla settimana 4 in entrambi gli studi (P<0,05 per tutti).

In particolare le lesioni infiammatorie sono state ridotte rispettivamente nel 27,7% e nel 30,1% dei soggetti trattati rispetto al 21,7% e 20,8% di quelli esposti al solo veicolo (P<0,001 per entrambi). Invece le lesioni non infiammatorie sono state ridotte del 35,4% e 35,2% nei gruppi di trattamento rispetto al 23,5% e 22% nei gruppi veicolo (P<0,001 per entrambi).

Gli eventi avversi emergenti dal trattamento sono stati segnalati più comunemente nei gruppi IDP-126, nella maggior parte dei casi di entità lieve/moderata, più frequentemente eritema e secchezza nel sito di applicazione, irritazione ed esfoliazione.

La tripla formulazione sembra superare le diadi già approvate e in commercio

«IDP-126 ha anche dimostrato un’efficacia superiore rispetto a tutti i gel con doppie combinazioni (diadi) dei 3 componenti (BPO/adapalene, clindamicina/BPO, clindamicina/adapalene, P<0,05 per tutti)» hanno scritto i ricercatori.

Per contestualizzare questi dati con gli studi clinici di fase III della durata di 10 e 12 settimane su altre diadi topiche disponibili in commercio contenenti BPO più clindamicina o adapalene, IDP-126 ha consentito di ottenere riduzioni percentuali medie maggiori nelle lesioni infiammatorie e non infiammatorie rispetto alle diadi (72,7-80,1% con IDP-126 vs 21,9-68,7%). Inoltre nello studio il farmaco ha avuto tassi di successo del trattamento circa 1,5 volte maggiori rispetto alle diadi commerciali (49,6% e 50,5% vs 21,5-33,7%). Va inoltre rilevato che, nonostante i trial con IDP-126 abbiano arruolato un numero inferiore di partecipanti rispetto agli altri studi di fase III sulle diadi disponibili in commercio (N=183 e N=180 vs N=273-1.668), la nuova formulazione ha comunque dimostrato un’efficacia superiore al gel veicolo.

«Nel complesso questi risultati indicano che IDP-126 una volta al giorno ha fornito una maggiore efficacia rispetto al gel veicolo con riduzioni delle lesioni già alla settimana 4 e ha dimostrato una maggiore efficacia rispetto ad altri trattamenti diade approvati negli Stati Uniti» hanno concluso. «Tuttavia, non è possibile effettuare confronti diretti tra IDP-126 e altre diadi approvate dato che non sono stati condotti studi head to head».

Referenze

Stein Gold L et al. Clindamycin phosphate 1.2%/adapalene 0.15%/benzoyl peroxide 3.1% gel for moderate-to-severe acne: Efficacy and safety results from two randomized phase 3 trials. J Am Acad Dermatol. 2023 Aug 24;S0190-9622(23)01201-X.

Leggi