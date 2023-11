Prima puntata di X Factor 2023 senza Morgan: ecco che è successo

A X Factor la prima puntata senza Morgan, sui social: “Ci manchi”. Nel live l’eliminazione (non gradita) di Matteo Alieno in ballottaggio con Angelica Bove

Ieri sera è stata la prima puntata di X Factor senza Morgan. Il giudice è stato, infatti, licenziato dal talent di Sky per per alcune battute: il battibecco con Dargen D’Amico sul ‘rispetto’ che si dovrebbe avere nei confronti dei musicisti, poi la battuta al vetriolo contro Francesca Michielin e non da ultima la stoccata contro Fedez e la sua depressione. Il cantautore – al secolo Marco Castoldi – si era, poi, scusato sui social, ma questo non era bastato a salvare la situazione. Così Fremantle e Sky hanno deciso di farlo uscire dal programma per i “ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati“.

Morgan ha cercato di scusarsi e spiegare le sue motivazioni, soprattutto per la sua battuta infelice su Fedez, e, infine ha accusato i vertici del programma e Sky di aver “emanato un editto satellitare“. Ma la sua assenza a X Factor si è fatta sentire e sui social sono tantissimi gli utenti che hanno sentito la sua mancanza.

“Senza Morgan è scomparsa la musica da #XF2023 Ieri la puntata più scialba della stagione con l’eliminazione – a opera dei giudici – più scandalosa. P.S. Sei falso Dargen”, è uno dei tanti commenti. “Io veramente stanca anche di commentare questa edizione. Sta diventando tutto fin troppo imbarazzante. Qualcuno avrà il didietro parato all’ennesima potenza”, e anche “Faccio finta che sia tutto ok ma in realtà mi manchi (Morgan, ndr)”.

Gli utenti dei social, poi, non hanno neanche gradito la battuta di Dargen sull’assenza di Morgan: “Beh devo dire che stasera siamo belli comodi, ci siamo allargati, Dov’è?”, dice guardando i due giudici rimasti, Ambra e Fedez, scimmiottando la scenetta che fece Morgan a Bugo quando lasciò il palco di Sanremo. Si legge: “Dargen peggio di quell’amica pettegola che cerca sempre di uscire fuori il discorso…ridicoli”.

Ad aumentare i commenti contro il quinto live che precede quello della prossima settimana in cui i cantanti in gara si esibiranno con i loro inediti, anche l’eliminazione di Matteo Alieno, finito al ballottaggio con Angelica e che per molti era il cantautore che si meritava di vincere questa edizione e soprattutto di arrivare a pubblicare il suo singolo.