Previsioni meteo 24 novembre 2023: maltempo in vista

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 novembre 2023: ultime ore di tempo stabile, tra stasera e domani piogge e neve a quote collinari al Centro-Sud

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia, con cieli sereni da Nord a Sud nella prima parte della giornata di oggi. Attenzione però perché in serata è atteso un brusco peggioramento del tempo. Nel corso del weekend infatti una saccatura potrebbe allungarsi verso il Mediterraneo centrale, portando piogge nella giornata di domani soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. Saccatura che porterà con se aria fredda di natura artica con crollo delle temperature e neve fino a quote molto basse. Sull’Appennino centro-settentrionale possibili fiocchi fino a quote collinari.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio nessuna variazione con addensamenti in transito e schiarite. In serata deboli fenomeni in arrivo su Liguria e settori alpini di confine, neve fino a 800-1200 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione nuvolosità e schiarite. In serata tempo in peggioramento con precipitazioni a partire da Toscana e Lazio, più asciutto altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Puglia, Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile salvo locali precipitazioni su Campania, Basilicata e Calabria. In serata isolati fenomeni su Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .