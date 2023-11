Pollice ripiegato e quattro dita a pugno: come fare il Signal for Help

Il Signal for Help è un segnale per chiedere aiuto in caso di violenza: bisogna alzare la mano, con il pollice ripiegato sul palmo e aprire e chiudere le altre quattro dita a pugno

Molestata e abusata su una panchina in centro a Milano, una 19enne è riuscita a salvarsi grazie a un gesto con la mano. L’aggressione è avvenuta lo scorso 21 novembre a piazza della Scala. A commetterla un 23enne senza documenti che la vittima aveva conosciuto al termine di un concerto. Terrorizzata dagli abusi, la giovane è stata costretta a seguire il suo aguzzino, ma arrivati davanti ad un Mc Donald’s di via Torino, è riuscita a chiedere aiuto utilizzando il ‘Signal for Help’. Una dipendente del fast food ha riconosciuto subito il segnale di aiuto ed ha prontamente allertato la polizia che, giunta sul posto, ha arrestato l’aggressore.

COME FUNZIONA IL SIGNAL FOR HELP

Il Signal for Help è un segnale per chiedere aiuto in modo silenzioso in caso di violenza. Consiste nell’alzare la mano, con il pollice ripiegato sul palmo, e aprire e chiudere le altre quattro dita a pugno, finché l’altra persona non lo recepisce. Un simbolo conosciuto a livello globale, utilizzato per avvisare gli altri che ci si trova sotto minaccia quando si è impossibilitati a farlo con le parole.

Il segnale è stato creato dalla Canadian Women’s Foundation e introdotto il 14 aprile 2020, una misura contro i casi di violenza domestica in aumento per il lockdown dovuto al Covid. Ben presto è diventato virale su TikTok ed è stato adottato negli Stati Uniti dalla Women’s Funding Network (Wfn). Successivamente, è stato riconosciuto a livello mondiale come un utile strumento per chiedere aiuto quando non è possibile farlo a voce.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)