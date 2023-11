Palazzo Chigi si illumina contro la violenza sulle donne

Giorgia Meloni accende Palazzo Chigi contro la violenza sulle donne: “Non sei sola” dà il via alle iniziative per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre

“Non sei sola“. Questo il messaggio proiettato poco dopo le 19 di questa sera sulla facciata di Palazzo Chigi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ad accendere la scritta, composta anche da “chiama il 1522”, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai ministri dello Sport e delle Pari opportunità, Andrea Abodi ed Eugenia Roccella: con loro decine di campioni e rappresentanti del mondo dello sport, uomini e donne.

“Stasera siamo qui per dire con un numero di telefono, con un numero alle donne italiane che non sono sole. Voi lo vedete, qua dietro: 1522. È un numero che si può chiamare in ogni minuto del giorno se si ha paura. Ed è un numero che consente di trovare dall’altra parte qualcuno che ti può aiutare immediatamente, perché le norme ci sono, perché le Istituzioni ci sono e le donne italiane devono saperlo”. Così il Presidente Giorgia Meloni nel suo intervento alla cerimonia di illuminazione della facciata principale di Palazzo Chigi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.