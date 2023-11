Il primo figlio per le mamme italiane arriva a quasi 33 anni

Fertilità, cresce l’età delle mamme italiane: il primo figlio arriva a quasi 33 anni. L’età è un problema per il concepimento e la gravidanza

In Italia si hanno figli in età sempre più avanzata. Secondo l’ultimo rapporto Istat, in media le donne italiane diventano mamme a quasi 33 anni, un dato preoccupante soprattutto per le crescenti difficoltà che con il passare dell’età possono condizionare l’esito di una gravidanza. «Il tempo è infatti uno dei principali ostacoli alla maternità», precisa Marina Bellavia, ginecologa, specialista in Medicina della riproduzione e direttrice sanitaria del centro per la fertilità Next Fertility Procrea. «Nella donna è acclarato che l’età condiziona il concepimento e l’andamento di una gravidanza: dopo i 35 anni si assiste a un calo progressivo della capacità fertile. Ma anche negli uomini esiste un orologio biologico che agisce negativamente sulla possibilità di avere un figlio. Davanti a un fenomeno sociale che vede le coppie andare alla ricerca di un figlio sempre più in là nel tempo, il percorso per una gravidanza può non essere immediato e soprattutto non semplice». Le soluzioni però ci sono. «La Medicina della riproduzione offre strade differenti a seconda della problematica», prosegue Taccani. «Innanzitutto è necessario avere un quadro diagnostico puntuale per individuare la terapia più appropriata. Vi è anche la possibilità di preservare il proprio potenziale di fertilità per il futuro».

Per spiegare percorsi e problematiche legate alla fertilità, Next Fertility ProCrea organizza un appuntamento gratuito per le coppie che sono alla ricerca di un figlio il prossimo sabato 25 novembre a Milano. «Parlare di infertilità è parlare di un aspetto non solamente medico, ma anche psicologico. Per questo, è importante conoscerne i parametri per poter intraprendere la strada più corretta», aggiunge Cesare Taccani, ginecologo, specialista in Medicina della riproduzione di Next Fertility Procrea. «La gravidanza non è un’equazione matematica. Vanno considerati molti elementi, a livello ginecologico, andrologico, biologico e genetico. Nonostante questo, esiste ancora oggi una fascia ampia di coppie per le quali l’infertilità risulta non scientificamente spiegata. La speranza però non deve essere abbandonata: nell’incontro del 25 novembre andremo a illustrare i percorsi diagnostici, le tecniche di intervento e la nostra esperienza maturata in oltre 20 anni di attività al fianco delle coppie, con la possibilità di avere testimonianze dirette di persone che hanno vissuto una condizione di infertilità, ma l’hanno superata e oggi sono genitori».

L’incontro con i professionisti di Next Fertility ProCrea si svolge all’Hotel NH Collection Milano City Life in via Bartolomeo Colleoni 14 a Milano, sabato 25 novembre. Il programma prevede dalle 14.15 una conferenza dei medici seguita dalla testimonianza di alcune coppie che hanno seguito un percorso di Procreazione medicalmente assistita (PMA). Al termine, la possibilità di incontrare in forma riservata i medici presenti. Interverranno: Marina Bellavia, ginecologa specialista in Medicina della riproduzione e direttrice sanitaria di Next Fertility ProCrea, Cesare Taccani ginecologo specialista in Medicina della riproduzione, Gian Marco Momi biologo e direttore del laboratorio IVF di Next Fertility ProCrea e Pierangela Castorina, medico genetista. Saranno inoltre presenti Chaimae Zehhaf, ostetrica e aiuto medico; Andrea Barlocco, direttore generale Next Fertility ProCrea e Iride Zanotti, assistant general manager business development manager e marketing supervisor. Durante l’incontro inoltre, sarà presentato il team di Next Fertility Milano.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutti, previa registrazione scrivendo alla mail info@procrea.ch oppure telefonando al numero 02.600.63.041.

Per ulteriori informazioni: https://nextfertilityprocrea.ch/landing-pro-crea-in-tour/