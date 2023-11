Elena Soraya Aliyari è la nuova Chief Sales Officer di Aryel

La startup AD-Tech Aryel ha annunciato la nomina di Elena Soraya Aliyari come nuova Chief Sales Officer dell’azienda

Aryel , startup innovativa del settore AdTech, consente ad agenzie e brand di creare, distribuire e ottimizzare campagne di advertising immersive, raccogliendo al contempo dati preziosi, tra cui gli stati emotivi del pubblico e le caratteristiche del viso. Aryel ha attratto un’ampia clientela a livello globale, contando tra i suoi clienti prestigiose organizzazioni come WPP, Teads, Lavazza, PwC, Barilla, Ferrero e numerose altre aziende di fama internazionale.

Sotto la guida del CEO Mattia Salvi, Aryel ha registrato una crescita del +300% nel 2022, con una base utenti di 50mila unità ed è stata scelta da più di 2mila aziende e nel 2023 ha chiuso un round post-seed guidato da Prana Ventures di oltre 3,7 milioni di euro. Già dalla sua fondazione la startup opera in tutto il mondo ma per consolidare il suo ulteriore posizionamento sul mercato Elena Soraya Aliyari è stata nominata la nuova Chief Sales Officer.

La manager, dopo una laurea in ingegneria civile, un’esperienza di 5 anni nel settore pubblicità ed eventi a bordo dell’azienda di famiglia e dopo aver lavorato come consulente per un’agenzia di realtà virtuale, si è unita ad Aryel non solo mettere in pratica le proprie competenze ma aver la possibilità di accompagnare nell’espansione una realtà così promettente.

Già Head Of Sales di Aryel dal 2021, sotto la leadership di Aliyari il team Sales ha registrato negli ultimi mesi registrato un’importante crescita di organico, toccando quota 12 persone, e di fatturato tra il 2022 e il 2023.

Coordinare il team italiano e UK e stringere partnership strategiche nel mercato pubblicitario più vasto d’Europa

Secondo Statista , il Regno Unito, con una spesa superiore ai 19.45 miliardi di euro, non solo è il più vasto mercato pubblicitario in Europa, ma è uno degli attori più importanti per quanto riguarda il mondo dell’advertising anche su scala globale.

Ed è proprio Elena Soraya Aliyari, già Head Of Sales dal 2021, che Aryel ha scelto per guidare l’espansione della startup partendo dagli UK. Il suo ruolo sarà quello di coordinamento generale del team sales italiano, che gestisce dal 2021, e del team Sales UK oltre alla creazione della legal entity dell’azienda negli UK.

“Anche prima del mio ingresso in Aryel, avvenuto nel 2021, avevo già ben chiaro il grande potenziale dimostrato dal progetto e dal team. Il mio background in marketing e l’aver lavorato con clienti importanti come Firestone, DJI, Erickson Edizioni, Marangoni Meccanica provenienti da tante industry diverse, mi ha permesso di approcciare ad Aryel conoscendo già le necessità e punti critici del mondo advertising e tecnologie immersive” spiega Elena Soraya Aliyari, CSO di Aryel.

“Ho conosciuto Elena poco prima che nascesse Aryel e ho sempre pensato potesse essere un valore aggiunto per la nostra azienda. Il fatto che in passato abbia gestito diverse tipologie di clienti e abbia un background che l’ha abituata ad approcciarsi sempre con persone con mindset diversi da quello italiano, la rendono la persona perfetta per il ruolo che andrà a ricoprire d’ora in avanti e che permetterà ad Aryel di fare un importante passo in avanti” aggiunge Mattia Salvi, CEO di Aryel.

Con la recente nomina di Elena Soraya Aliyari, Aryel punta a consolidare le partnership già ottenute, strutturare una rete di vendita più solida in Italia e far nascere una nuova rete di vendita negli UK e porre le basi per un’apertura che guarda sempre più all’internazionalizzazione. Tramite tutte queste attività, il macro obiettivo dell’azienda è raggiungere anche quest’anno il +300% di revenue, risultato ottenuto nel 2022.