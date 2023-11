Da Ludovica Mascheroni ecco Precise, il nuovo foulard di seta

Arriva nei negozi e online Precise, l’elegante foulard in pura seta che riproduce gli ingranaggi di un orologio, firmato Ludovica Mascheroni

Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in abbigliamento di alta gamma, presenta Precise, elegante foulard in pura seta con stampa fronte retro che riproduce gli ingranaggi di un orologio, in due proposte cromatiche: blu e marrone.

Con questo prezioso accessorio Ludovica Mascheroni sottolinea la filosofia del brand: «La precisione non è esclusiva e appannaggio solo dell’ingegneria. Con Precise rivendichiamo la nostra maniacale attenzione al dettaglio, sia nelle collezioni moda che in quelle arredo». In tal modo viene dichiarata, in maniera quasi didascalica ma certamente raffinata, la dedizione e la vocazione del brand alla precisione per antonomasia.

Così, il motivo degli ingranaggi assurge a significato simbolico: cura minuziosa, manifattura di pregio, massima attenzione ai dettagli. Tutte caratteristiche che contraddistinguono ogni prodotto dell’universo Ludovica Mascheroni. Ed ecco che il foulard Precise diventa un piccolo tesoro da scoprire pronto ad appagare anche l’occhio più attento.

Le collezioni moda di Ludovica Mascheroni propongono un microcosmo armonico intriso di tonalità e abbinamenti che raccontano uno stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali premium, lavorazioni artigianali ed estrema attenzione ai dettagli.

LUDOVICA MASCHERONI

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli, 97/99, Mariano Comense (Como)

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

www.ludovicamascheroni.it