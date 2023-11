Covid19: ospedalizzazioni in Italia sotto controllo

Covid19, Vaia: “Ospedalizzazioni sotto controllo, massima attenzione a tutti virus respiratori. Nessun allarme polmoniti pediatriche in Cina”

In questa fase, caratterizzata dalla stagionalità dei virus respiratori, l’obiettivo primario del Ministero della Salute è quello di proteggere le fasce più fragili della popolazione che, per età o condizione patologica, sono a maggior rischio di sviluppare forme gravi di malattia, come dimostrano i dati dell’ultimo report di monitoraggio Covid19.

“Il Servizio sanitario nazionale, in tutte le sue articolazioni, – spiega Francesco Vaia, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria – è chiamato a impegnare ogni risorsa per una campagna di prevenzione che vede nella vaccinazione lo strumento decisivo. È nostro dovere, perché possibile, ridurre la mortalità e limitare un eventuale aumento delle ospedalizzazioni, che ad oggi sono comunque assolutamente sotto controllo come indicano i dati”.

Tabella 1 – Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica. Italia.

Posti letto occupati area medica 22/11/2023 (A) Posti letto totali area medica 22/11/2023 (B) Occupazione (%) area medica 22/11/2023 (C=A/B*100) Occupazione (%) area medica 15/11/2023 4.811 62.318 7.7 6.7

Tabella 2 – Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in terapia intensiva. Italia.

Posti letto occupati terapia intensiva 22/11/2023 (A) Posti letto totali terapia intensiva 22/11/2023 (B) Occupazione (%) terapia intensiva 22/11/2023 (C=A/B*100) Occupazione (%) terapia intensiva 15/11/2023 137 8.870 1.5 1.4

“Per questo, con le ultime circolari alle Regioni – aggiunge – abbiamo rimarcato l’importanza di promuovere l’offerta attiva delle vaccinazioni affinché, oltre all’importante lavoro dei Dipartimenti di prevenzione, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie, la vaccinazione sia disponibile anche negli ospedali e nelle RSA, nonché negli ambulatori pubblici e privati che hanno in carico le persone fragili e/o affette da malattie croniche. Allo stesso modo, massima attenzione continuerà a essere dedicata alla sorveglianza dell’andamento epidemiologico di tutti i virus respiratori. Desidero ringraziare a tale riguardo l’Istituto Superiore di Sanità per l’eccellente lavoro svolto con il Sistema di sorveglianza RespiVirNet che ci permette di avere settimanalmente dati aggiornati sui casi di sindromi simil-influenzali su cui basare le nostre azioni di sanità pubblica. Nessun allarme infine – conclude Vaia – sul tema delle malattie respiratorie pediatriche in Cina, che stiamo monitorando attentamente in stretto raccordo con le Istituzioni internazionali”.