“Back to the blues” di Gary Moore disponibile in vinile

BMG pubblica “Back To The Blues” di Gary Moore per la prima volta in doppio vinile 180gr con copertina apribile. L’album uscirà anche in formato digitale e su CD

Back To The Blues è il tredicesimo album solista di Gary Moore, in cui l’artista torna al blues tradizionale. Questo album non è mai stato pubblicato in vinile e presenta nuove note di copertina scritte da Dave Everley. Questa versione contiene le tracce bonus “Picture Of The Moon (Single Edit)”, “Cold Black Night (Live At VH1)” e “Stormy Monday (Live At VH1)”.

Gary Moore ha segnato il mondo del Blues e del Rock con il suo virtuosismo chitarristico e la sua voce soul. Noto soprattutto per i suoi suggestivi successi da solista, Parisienne Walkways e Still Got the Blues, e per la sua militanza saltuaria con i Thin Lizzy, la carriera solista di Gary Moore comprende oltre venti album. Nel corso degli anni Ottanta, Gary ha scalato le gerarchie del rock, ma ha voltato le spalle a quello che considerava il vuoto lampo del metal ed è tornato alla sua musica del cuore – il blues – dove, ironia della sorte, ha ottenuto il suo più grande successo commerciale con gli album blues degli anni Novanta e Duemila.

Oltre a dirigere le sue band, durante una carriera solista di successo, Gary ha collaborato con gli artisti migliori che il rock e il blues potessero offrire, suonando dal vivo e su disco con George Harrison, Jack Bruce, Ginger Baker, Greg Lake, BB King, Albert King, Albert Collins e molti altri. Gary Moore è considerato uno dei musicisti irlandesi più influenti di tutti i tempi. Dopo essere stato celebrato da Gibson e Fender con chitarre firmate, la star nordirlandese è ancora considerata uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi.

Back To The Blues tracklist:

1. Enough Of The Blues

2. You Upset Me Baby

3. Cold Black Night

4. Stormy Monday

5. Ain’t Got You

6. Picture Of The Moon

7. Looking Back

8. The Prophet

9. How Many Lies

10. Drowning In Tears

Bonus Material:

11. Picture Of The Moon (Single Edit)

12. Cold Black Night (Live At VH1)

13. Stormy Monday (Live At VH1)