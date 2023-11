Tiaki Logistics supporta la transizione sostenibile della logistica italiana

Tiaki Logistics è la prima piattaforma web dedicata alla sostenibilità nella logistica che promuove lo sviluppo sostenibile in ottica ambientale, sociale e di governance

Regolarità, trasparenza e responsabilità. Questi gli obiettivi che deve porsi la logistica italiana per sviluppare un settore che, secondo il Logistic Performance Index 2023, non ha fatto passi avanti negli ultimi 5 anni confermando il 19° posto del 2018 nella classifica di World Bank che valuta le filiere più performanti.

Un supporto al comparto arriva da Tiaki Logistics (tiakilogistics.com), la prima piattaforma web dedicata alla sostenibilità nella logistica che promuove lo sviluppo sostenibile in ottica ambientale, sociale e di governance. Tiaki Logistics nasce su impulso di EETRA srl SB, Società Benefit specializzata nella consulenza strategica per le imprese in ambito ESG, e di Claudio Honegger AD di Richmond Italia, leader nel mercato degli eventi B2B dedicati alla logistica. Le due parti, incaricate da Assologistica, principale associazione italiana per la logistica, hanno esaminato esigenze, criticità e aspettative dell’intero settore. Fondamentale per lo sviluppo dell’idea la campagna di controlli effettuati nel 2021 dal Ministero del Lavoro su 90 aziende del settore dai quali sono emerse irregolarità in materia di conformità giuridico-amministrativa e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il lavoro di analisi svolto dall’Osservatorio del Politecnico di Milano Contract Logistics di “Gino Marchet”.

“Negli ultimi anni il settore della logistica è cresciuto vertiginosamente – dichiara Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica –. Viviamo quindi un momento di grande crescita, di grandi opportunità, ma anche di grandi sfide. Il mercato sta cambiando e di conseguenza devono essere rimodulate le regole che lo governano perché una carenza di regole genera danni per tutto il settore con rischi per le imprese, per le aziende connesse e anche per i lavoratori. La sostenibilità ambientale è già intrinseca nella logistica, che da sempre punta a ridurre gli impatti, ma i parametri ESG stanno diventando sempre più vincolanti per questo sono da apprezzare i grandi sforzi che le aziende stanno mettendo in campo per certificarsi in questa direzione. Un importante passo da fare riguarda l’impegno rivolto alla sostenibilità sociale lavorando a tutela delle persone che rappresentano la ricchezza di questo settore”.