Petronas lancia la nuova Business Unit NEV Fluids per veicoli elettrici

Petronas presenta la sua nuova Business Unit NEV Fluids, nata per supportare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di lubrificanti per il mercato dei veicoli elettrici

PETRONAS Lubricants International (PLI) presenta la sua nuova Business Unit NEV Fluids, nata per supportare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni lubrificanti specificamente progettate per il mercato dei veicoli elettrici (EV).

Questa innovativa divisione è la risposta alla crescente domanda di veicoli elettrici in tutta l’area EMEA. Sarà guidata da James Mark, ex Marketing Director EMEA, che ricoprirà il nuovo ruolo di Head of NEV Fluids. Nel 2022, a livello globale, un’autovettura su sette era un EV, con un incremento delle vendite del 60% rispetto al 2021. Questa cifra è destinata ad aumentare ulteriormente per effetto dell’applicazione delle normative europee e degli incentivi per la riduzione delle emissioni, nonché per il desiderio dei consumatori di guidare in modo più sostenibile.

L’aumento dei veicoli elettrici crea nuove sfide per l’industria automotive e dei lubrificanti. PLI si impegna quindi a investire risorse per essere il principale attore globale in questo segmento e fornire soluzioni dalle elevate prestazioni in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

Oltre a sviluppare capacità tecniche concrete in questo segmento, la nascita di questa Business Unit sancisce la prossima generazione di prodotti che si basa sullo slancio generato dalla gamma di prodotti leader di mercato PETRONAS Iona EV. Ora più che mai, PLI è impegnata a sfruttare la sua vasta esperienza nei lubrificanti per aiutare i clienti nell’adozione di veicoli elettrici e a prepararsi alla transizione energetica dai motori a combustione (ICE) agli EV.

James Mark, a capo della Business Unit NEV Fluids di PLI, afferma: “Siamo in un’epoca molto stimolante per l’industria automotive, in quanto vediamo circolare più tipi di auto rispetto al passato, tutte con esigenze e requisiti prestazionali diversi. Sono entusiasta di guidare i nostri team di ricerca e sviluppo per progettare già oggi le soluzioni di fluidi EV per il domani. Il mio obiettivo è quello di far crescere l’attività NEV di PLI fino a renderla un attore globale di primo piano in questo segmento”.