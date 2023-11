Eike Schmidt degli Uffizi diventa cittadino italiano

Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi celebra la cittadinanza italiana con una festa privata a Firenze: è corteggiato da Fratelli d’Italia che lo vorrebbe candidato sindaco

Bandiera tricolore con impresso il nome: Eike Schmidt. Il direttore del museo più importante d’Italia diventa cittadino italiano. E, per il 28 novembre, giorno in cui è previsto il giuramento, ha fatto le cose in grande, con tanto di festa privata (gli inviti sono strettamente personali) a palazzo Budini Gattai, così come apprende l’Agenzia Dire (www.dire.it).

La questione è rilevante, ha anche un suo peso specifico politico, perché si tratta del nome su cui stanno puntando i radar del centrodestra. E se il direttore tedesco ancora non ha sciolto la riserva- ufficialmente non si è mosso dal primo “non confermo e non smentisco”– è innegabile che Schmidt resti per la candidatura a sindaco di Firenze l’opzione principale per la coalizione al governo del Paese (lo è soprattutto per Fratelli d’Italia). Tanto che da settimane, in un crescendo polemico importante, il sindaco di Firenze, Dario Nardella lo chiama “il candidato della destra”.

Per ora, l’unica certezza è che Schmidt diventerà italiano martedì prossimo, pare alle 15.30 in Comune. E che Schmidt vuol celebrare l’evento: “Il 28 novembre divento cittadino italiano. Quel giorno festeggiamo insieme!”, è scritto nell’invito.