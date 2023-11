Value Maritime firma accordo con ABS per 4 nuove navi portacontainer

Value Maritime ha firmato il suo primo contratto di revisione e approvazione della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS) per quattro nuove navi portacontainer

La società olandese di tecnologia marittima Value Maritime ha firmato il suo primo contratto di revisione e approvazione della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS) per quattro nuove navi portacontainer con la società di classificazione statunitense American Bureau of Shipping (ABS).

L’accordo è stato firmato a Rotterdam, nei Paesi Bassi.

All’inizio di quest’anno, ABS aveva rilasciato a Value Maritime un’approvazione di principio (AiP) per il sistema di cattura del carbonio a bordo di navi marittime.

L’AiP ha confermato che il sistema era conforme alle regole ABS per la costruzione e la classificazione di navi marine e ai suoi requisiti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio a bordo.

“Ora che la nostra tecnologia CCS è stata approvata da ABS, le nuove navi dei nostri clienti saranno in grado di catturare fino al 40% delle emissioni di CO2, con il potenziale di superare l’80% in futuro”, ha dichiarato Value Maritime in una nota aziendale.

Nel 2021, la società olandese ha sviluppato quello che sostiene essere il primo sistema CCS a bordo al mondo per l’industria marittima. La soluzione è stata installata per la prima volta a bordo della Nordica, una portacontainer da 1.040 TEU costruita nel 2011 e di proprietà della compagnia di navigazione olandese Visser Shipping e gestita dalla singaporiana X-Press Feeders.