Squid Game: la sfida arriva in streaming su Netflix

‘Squid Game: la sfida’ arriva su Netflix: come funziona il reality show ispirato alla serie. Il montepremi finale è di 4,56 milioni di dollari

In attesa della seconda stagione, arriva su Netflix ‘Squid Game: la sfida’, un reality show ispirato alla popolare serie sudcoreana. Come nell’originale, anche in questo caso i concorrenti dovranno usare ingegno e strategia per risolvere enigmi e puntare al montepremi finale. Nessuno rischierà la vita, ovviamente, ma gli sfidanti non si risparmieranno per conquistare il bottino: in ballo ci sono 4,56 milioni di dollari, una cifra stellare mai offerta in un un quiz a premi di Netflix.

SQUID GAME: LA SIFDA

Il reality è composto da 10 puntate. Le prime 5 sono disponibili su Netflix da oggi, 22 ottobre. Altri 4 episodi arriveranno il 29 novembre, mentre il gran finale sarà rilasciato il 6 dicembre. Sono 456 i concorrenti provenienti da tutto il mondo (c’è anche un italiano) per aggiudicarsi il montepremi. I luoghi del reality sono ispirati all’originale Squid Game, così come molte delle sfide che vedremo. Come la bambola killer di ‘un-due-tre stella’, ricostruita nel più grande impianto di stampa 3D del Regno Unito. Non mancheranno sfide del tutto originali. Il salvadanaio del montepremi si riempie di soldi quanto più persone vengono ‘uccise’.