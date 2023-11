Morgan licenziato da X Factor si sfoga con Striscia la Notizia e sui social

Morgan fuori da X Factor, frecciata a Fedez a Striscia la notizia dopo aver ricevuto il Tapiro da Staffelli: “Io non prendo soldi per inquadrare i figli”

Tapiro per Morgan, allontanato da X Factor dopo una serie di intemperanze. Davanti all’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, il cantautore si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “X Factor è occupato da una specie di cricca, hanno tutti interessi connessi”, dice. Non solo. Morgan rivela anche che Fedez sarebbe stato violento con lui, al punto da spaventarlo mentre era in camerino con la figlia.

IL TAPIRO A MORGAN

Consegnando il tapiro a Morgan, Valerio Staffelli chiede dello screzio con Ambra, su cui Morgan taglia corto: “Una ti viene a dire: ‘mi tratti così perché sono donna’, ma vaff…”. E la depressione di Fedez? Qui il racconto si fa più ricco di particolari, finora inediti. “Non è gara a chi è più depresso, se è depresso non può fare il giudice a X Factor. Mi ha detto cose veramente gravi– ha raccontato Morgan ai microfoni di Valerio Staffelli-, in maniera violenta, ha bestemmiato, picchiava sulle pareti del camerino: ‘o lui o io’. Io ero dentro con la mia bambina abbracciata, che mid diceva: ‘papà, perché hai paura?’“. A quel punto compare la piccola, figlia di Morgan, il quale chiede di non mostrarla in video. Parte, a questo punto, la frecciata Fedez e Chiara Ferragni, nominata poco prima: “Non prendo soldi per inquadrare i figli, io”.

È un fiume in piena Morgan all’indomani del licenziamento da X Factor 2023. Un addio del quale, a suo dire, è venuto a conoscenza dai social, attraverso il post pubblicato da Sky Italia e Fremantle Italia. Quest’ultima ha già smentito questa versione, dichiarando di aver comunicato la decisione al cantautore tramite pec e poi in una telefonata.

NON VALETE NULLA IN CONFRONTO A ME

L’ex Bluvertigo riempie i siti e i quotidiani questa mattina. Anche Fiorello ha fatto ironia su una vicenda che ormai sembra una soap opera. L’artista, dal canto suo, si sfoga sui suoi canali social e chiede ai media e non solo: “Smettetela di raccontare cazzate, dite la verità su di me, e la verità è che siccome non sono cattivo voi ve ne approfittate e quando siamo di fronte l’uno all’altro ve la fate sotto perché non valete nulla in confronto a me”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe un pezzo del Corriere.it: “Il corriere della sera punto it ha fatto uscire un ennesimo video orripilante dove mi dipinge maleducato, prendendo i momenti dove avrei ‘insultato’. Io dico che non hanno il diritto di darmi addosso così, io non ho fatto un cazzo, e ho pensato: ma come è possibile che continuino a rappresentarmi negativo?”.

Morgan porta a sostegno della sua tesi “un video a caso dove parlo con Daria Bignardi e ripeto a caso tra le innumerevoli interviste che ho fatto e c’è già tutto lì dentro, la mia libertà, la mia critica, e chiamiamola anche la mia stranezza, ma io sono quella cosa lì, guardatelo e non scambiatemi per una cosa che non sono, io ho una dignità e nessuno me la può togliere, nessuno ha questo diritto, chi lo fa è in cattiva fede. Guardate come è gentile Daria Bignardi e come mi parla- spiega- quello si chiama rispetto”.

E aggiunge: “Le persone devono sapere che li state ingannando su di me, perché io sono talmente libero che agli stronzi lo dico in faccia che sono stronzi e hanno paura della mia autenticità ma gli stronzi sono loro non io, non cascateci, io sono un uomo con un profondo senso di umanità e di pietà per il prossimo, io sono buono, io non agisco contro gli altri”.

X FACTOR MI HA CERCATO CON INSISTENZA

Del tema del complotto lo ha ribadito anche nella conferenza stampa flash lanciata su Whatsapp nella serata di ieri: “Nel momento in cui sono andato a minare determinati equilibri di sistemi economici, smascherando l’illegittimità, hanno chiesto la mia testa. Non so chi l’abbia chiesta. Si possono fare delle ipotesi. Ho sentito parecchia inimicizia lì dentro. Ho sentito che si remava per volermi male, farmi sentire non incluso. Soprattutto quando prendo la parola. Si cercava di darmi il meno possibile la parola, quando avevo ragione. Io ho smascherato, già dalla prima puntata, quando si è parlato del brano di Annalisa. Simonetta (il co-autore di “Bellissima”, ndr) scrive canzoni per loro, la combriccola di produzione discografica, sostenuta dalla Warner che è la produzione del programma. Dargen D’Amico, Francesca Michielin, Fedez hanno interessi reciproci. Una squadra di lavoro che ha occupato X Factor. Ho spesso smascherato i loro interessi. Questo è un licenziamento illegittimo“.

Il talent, insomma, avrebbe ‘sfruttato’ Morgan, all’inizio restio dal partecipare come giudice: “Non avevo la minima intenzione di fare X Factor, lavoravo in Rai, stavo ultimando l’album di inediti e loro sono venuti a cercarmi con insistenza assordante”.

Le promesse fatte per convincerlo sarebbero, poi, sfumate: “Avevo chiesto: protezione mediatica. Libero arbitrio nelle scelte dei brani. La possibilità di fare un evento estivo di musica in televisione prodotto da loro in collaborazione con Rai. Nulla hanno mantenuto”.