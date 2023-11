Mercedes: un 2023 all’insegna delle novità e del restyling

Il 2023 si sta rivelando un anno decisamente significativo per l’industria automobilistica. Molti tra i più grandi marchi, come Mercedes, hanno deciso di rinnovare completamente alcuni tra i loro modelli di auto più famosi. L’evoluzione delle esigenze dei consumatori, infatti, combinata all’avvento di nuove tecnologie e alla ricerca della sostenibilità, ha spinto i produttori a rivedere il design e le prestazioni dei loro mezzi, cercando sia di soddisfare ogni necessità, che di restare competitivi sul mercato.

Ne è un esempio Mercedes GLA, tra i crossover compatti più amati.

Scopri, di seguito, cosa cambia nell’ultimo modello di questo entusiasmante prodotto.

Mercedes GLA: un restyling ancora più potente

Mercedes GLA è un vero gioiello del marchio tedesco. Amato dal pubblico fin dal suo debutto, si ritrova oggi con funzionalità e design completamente rinnovati.

Sebbene le linee eleganti e sportive siano in gran parte mantenute, ne vengono modificati alcuni dettagli come paraurti, fari anteriori con LED di serie e nuovi cerchi in lega da 17 a 20 pollici.

La vera rivoluzione, tuttavia, non è all’esterno, ma bensì all’interno del veicolo.

I sedili, rivestiti in pelle sintetica di elevata qualità, presentano rifiniture eleganti, rendendoli spaziosi e confortevoli. Nel complesso, vetri e scocca, garantiscono un veicolo insonorizzato, dedicato a chi ama guide tranquille, agili e versatili.

In termini di tecnologia, invece, la nuova Mercedes GLA presenta sistemi di nuova generazione per garantire all’utente un’esperienza di guida sicura e sempre più connessa. L’innovativo sistema MBUX della plancia, suo reale protagonista, consta di ben due schermi widescreen da 10,3 pollici in grado di donare tutte le informazioni di comando che servono.

Sempre dagli schermi, oltre alla classica connettività USB, vi è quella wireless, che ne permette il collegamento con tutti i propri dispositivi digitali, siano essi iOS o Android. Anche il volante si svecchia. Al centro, infatti, si trovano innumerevoli comandi touchscreen dedicati alla connettività e all’assistenza alla guida, come l’aiutante digitale del marchio “Hey Mercedes”.

In termini di motorizzazione, Mercedes GLA ne presenta un’importante varietà di gamma, al fine di soddisfare quanto più possibile le esigenze del cliente. Vi sono, infatti, modelli diesel, a benzina e ibridi. Entrambi, naturalmente, sono completamente rinnovati con propulsori più potenti e in grado di donare una migliore efficienza di guida.

Punto chiave del restyling di Mercedes GLA è sicuramente quello dedicato alla sostenibilità. Sia nei motori diesel, che a benzina, seppur ad alte prestazioni, le emissioni saranno notevolmente ridotte.

A tal riguardo, vi è anche la nuovissima versione ibrida plug-in. Tale modello, in particolare, unisce l’efficacia di un motore a benzina con l’innovazione di uno elettrico. Quest’ultimo è alimentato da batterie, potenti e durevoli, ricaricabili facilmente tramite prese di corrente.

A differenza dei molteplici ibridi presenti a oggi nel settore, Mercedes GLA riesce a percorrere ben 81 km in modalità Full Electric e ha tempi di ricarica davvero minimali, permettendo un notevole risparmio in termini di carburante e rendendola praticamente perfetta per la città.

Ogni modello è totalmente personalizzabile con optional e funzionalità aggiuntive.

Mercedes: perché affidarsi a concessionarie ufficiali

Per chi desiderasse acquistare la nuova Mercedes GLA, il consiglio è di rivolgersi esclusivamente a concessionarie ufficiali del marchio. Tra queste, meritevole di menzione è Trivellato, Top Dealers Ufficiale Mercedes e l’unico AMG Performance Center Veneto. Con oltre 1 secolo di esperienza nel settore dell’automotive, infatti, garantiranno ai propri clienti un veicolo che rispetti fedelmente tutti gli elevati standard di qualità che caratterizzano la sua casa produttrice.

Per quel che riguarda le vetture usate, Trivellato effettua 150 controlli diversi di qualità secondo lo standard Mercedes Benz Certified, evidenziando e riportando ogni minimo segno d’usura, nel modo più trasparente possibile.

Non solo. L’acquisto dai venditori autorizzati ti permette di avere anche una ottima assistenza pre e post-vendita con garanzie ufficiali e pezzi di ricambio originali.

Tutte le vetture disponibili sono presenti nel sito web del rivenditore, rendendole facilmente consultabili da chiunque.

Nella pagina web trivellato.it, ad esempio, è possibile consultare il listino cliccando sull’apposita scheda vettura e cercando la voce Mercedes GLA prezzi. Questi, naturalmente, oltre che dalla presenza o meno degli optional, varieranno in base alla tipologia di veicolo. Ad esempio, alla voce nuova GLA prezzo si denota che quello base parte da poco più di 43.000 €, mentre l’usato risulta decisamente più economico. Una Mercedes GLA usata può costare dai 18.000 ai 27.000 €, a seconda del chilometraggio effettuato dai precedenti possessori.

Solo acquistando dai rivenditori autorizzati, però, si potrà avere un’esperienza di acquisto più completa e affidabile.