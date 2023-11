“Mai come loro” è il nuovo singolo di Giulia Milano

É uscito il nuovo singolo didal titolo “Mai come Loro“, fuori perin distribuzione. É un singolo in cui tiro fuori un lato di me che prima d’ora, con i due singoli precedenti, non avevo fatto uscire ovvero un lato “pop/punk”, un genere che mi ha accompagnata per buona parte della mia adolescenza e soprattutto negli anni ai quali mi sono ispirata nel scrivere questo pezzo. Racconto di cio’ che ho vissuto da un certo anno scolastico in poi principalmente durante i primi anni di liceo. Racconto di un bullismo psicologico, di come, anche quando non si tratti di violenza fisica, la cicatrice rimanga ma di come ti possa rendere più forte un domani e possa spingerti ogni giorno nel cercare il tuo riscatto e senso di rivalsa e nel mio caso io cerco di farlo non solo attraverso questa canzone ma, da sempre e per sempre, attraverso la musica. Ho scritto questo testo con l’obiettivo di parlare della mia storia e, di conseguenza, di quella di tanti altri/altre e di dar voce non solo a me stessa ma a quante piu’ persone possibili. “10 anni dopo ecco che capovolgo tutte le i in punti esclamativi …” (