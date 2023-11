Lo sviluppatore Hacksaw Gaming rilascia nuova slot Dork Unit per Casinia casino

Hacksaw Gaming è specializzata principalmente nel rilascio di slot con un alto potenziale di vincita e un’enorme volatilità, quindi il rilascio di Dork Unit potrebbe essere una piacevole sorpresa per coloro che amano lo sviluppo di questo studio, ma che non sono pronti a correre grandi rischi. La slot è disponibile presso il Casinia casino – per saperne di più sulla nuova macchina del Casinia casino, cliccate qui sotto.

Informazioni di base

Il test della slot machine è stato condotto in una demo gratuita sul sito ufficiale del Casinia casino. Dato il gran numero di modalità di gioco, si è deciso di testare ognuna di esse. La maggior parte di esse, a distanza di 1000 puntate o dell’equivalente del loro valore, ha mostrato all’incirca lo stesso risultato, il che conferma indirettamente la volatilità media. Tuttavia, in alcuni momenti si ha la forte impressione che il livello di rischio sia almeno elevato. Almeno nella serie dei free spin. Il provider ha specificato la volatilità media per tutte le modalità di gioco, ad eccezione dei Featurespins – giri con una probabilità di attivazione del bonus pari a sei volte. Qui è alta.

Le vincite sulle linee, che sono 16, sono relativamente piccole. Il simbolo più costoso, dell’importo di 5 pezzi, dà una vincita di sole 10 puntate. Per le immagini a basso costo non si può ottenere più di x2. Tuttavia, questo svantaggio è completamente compensato dalla meccanica dei moltiplicatori, che non solo aumentano le vincite di un determinato coefficiente, ma si sommano tra loro. In teoria, questo dà la possibilità di ottenere una grossa vincita anche nei giri normali. Tuttavia, nella pratica, è piuttosto raro giocare contemporaneamente con più moltiplicatori su una linea.

Il giro principale

La slot machine Dork Unit del Casinia casino ha un campo familiare di 5 rulli e 4 righe. I pagamenti avvengono raccogliendo combinazioni di simboli identici. Le linee di vincita sono 16 e il loro numero non può essere modificato.

Oltre ai soliti simboli pagati, ci sono i simboli jolly – regali. Possono cadere in qualsiasi punto di ogni rullo e aumentano le vincite sulla linea con moltiplicatori da x2 a x200. Il fornitore ha reso i moltiplicatori sommabili. Se su una linea sono presenti due simboli jolly x10, la vincita totale aumenterà di 20 volte.

Durante il test al Casinia casino ci sono stati alcuni giri in cui sono caduti diversi moltiplicatori su una linea contemporaneamente. Tuttavia, ciò accade abbastanza raramente. Per aumentare le probabilità di ottenerli è possibile utilizzare la funzione Featurespins. Se attivata, il costo di un giro aumenta di tre volte, ma i simboli regalo cadono sei volte più spesso. Quando viene attivata, la volatilità della slot machine aumenta da media ad alta e l’RTP passa dal 96,24% al 96,41%. Questo è il valore di rendimento massimo della slot.

Giri gratis

Una serie di 10 giri gratuiti viene attivata quando compaiono tre scatter. Possono comparire solo sul 2°, 3° e 4° rullo. Gli scatter non partecipano alla formazione di combinazioni pagate e non portano vincite in sé. Hanno un’unica funzione: l’avvio dei giri gratuiti. In questi ultimi, si applicano le stesse meccaniche e gli stessi rapporti di vincita dei giri normali. Tuttavia, viene aggiunta una meccanica supplementare. Quando lo scatter ricompare sul 2°, 3° o 4° rullo durante i giri gratuiti, a ogni giro successivo l’intero rullo sarà occupato da un wild con un moltiplicatore. La dimensione del moltiplicatore dipende dal clown che vi cadrà sopra.

Non è possibile ottenere ulteriori giri gratuiti. Sono sempre 10 pezzi. Quando i giri finiscono, il totale viene riepilogato – la vincita totale viene visualizzata sullo schermo. I giri gratuiti possono essere acquistati. Il costo della loro attivazione istantanea equivale a 200 puntate. Quando si acquista la funzione, l’RTP di base aumenta a un valore del 96,35%. Oltre ai giri gratuiti, la slot Dork Unit dispone di un gioco bonus. Si attiva quando almeno tre wild – simboli di regali – appaiono sul campo.