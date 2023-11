La storia dei giochi da tavolo disponibili al Rabona casino

I giochi da tavolo sono simulatori virtuali di tavoli reali, che possono essere gestiti comodamente da casa. Su https://rabonait.com è disponibile un gran numero di giochi di questo tipo, e gli utenti del Rabona casino possono familiarizzare ulteriormente con la loro storia.

Storia della roulette

Scienziati e storici ritengono che la storia del gioco sia iniziata nel XVII secolo in Francia. Il nome Roulette deriva dalla parola francese che significa piccola ruota. Il gioco fu originariamente creato dal matematico e fisico francese Blaise Pascal nel 1655 nel tentativo di creare un dispositivo meccanico per il movimento costante.

Tuttavia, la modernizzazione della roulette e la sua diffusione avvennero più tardi, a metà del XIX secolo, a Monte Carlo. I fratelli François e Louis Blanc, uomini d’affari francesi, aggiunsero alla roulette un settore vuoto con uno zero per aumentare le loro possibilità di guadagno. Questa variante della roulette con lo zero divenne nota come roulette europea, in contrapposizione alla roulette americana dove ci sono 2 zeri.

La roulette divenne presto molto popolare a Monte Carlo e in altri casinò europei. Il suo fascino risiede nella semplicità delle regole e nella possibilità di vincere rapidamente. Negli anni successivi la roulette si diffuse in tutto il mondo, diventando un simbolo del gioco d’azzardo e dei casinò.

La roulette moderna del Rabona casino ha due versioni principali: Europea e Americana. La variante europea ha solo un settore con lo 0, mentre quella americana ne ha 2. Questo rende la versione europea più favorevole per i giocatori, in quanto le probabilità di vincita sono leggermente più alte.

Storia del blackjack

La storia del gioco del blackjack ha radici antiche ed è legata a vari giochi di carte che hanno avuto origine in diverse culture e paesi. Tuttavia, le origini specifiche del blackjack non sono del tutto chiare.

Si ritiene che il predecessore del blackjack possa essere il gioco francese Trente et Un, in cui l’obiettivo era quello di raccogliere una combinazione di carte la cui somma dei punti fosse uguale a 31. Una variante di questo gioco, chiamata Vingt-et-Un, era particolarmente popolare in Francia nel XVIII secolo. Nel Vingt-et-Un, i giocatori scommettevano denaro che la loro combinazione di carte si sarebbe avvicinata a 21 punti.

Il termine Blackjack è apparso per la prima volta in territorio americano. All’inizio del XIX secolo divenne famosa negli USA una variante del gioco in cui il giocatore riceveva immediatamente 2 carte: un asso e una carta da 10 (regina di picche o fante). Questa combinazione aveva un nome appropriato ed era una combinazione vincente.

In America sono state introdotte modifiche successive alle regole del blackjack, come la possibilità di acquistare carte extra, la possibilità di scommettere sulla mano del banco e altre ancora, per attirare un pubblico più ampio al gioco.

Il blackjack è oggi uno dei giochi di carte più famosi del Rabona casino e le sue regole sono più o meno le stesse in diverse parti del mondo. Lo scopo del gioco è quello di ottenere una somma di carte che si avvicini, ma non superi, i 21 punti. Il gioco del blackjack richiede strategia e decisioni basate sulle probabilità, il che lo rende interessante e appassionante.

Storia del baccarat

La storia del gioco del baccarat, noto anche come punto banco, ha radici antiche ed è legata a diversi giochi di carte. Le origini di questo gioco sono spesso attribuite alla Francia, ma le origini esatte del baccarat non sono ancora chiare.

Una delle leggende sull’origine del baccarat è la teoria secondo cui il gioco sarebbe nato in Italia durante il Medioevo. Secondo questa teoria, i giocatori usavano un mazzo di tarocchi per determinare il destino di una ragazza di nome Felensa. Se sulle carte cadeva un 8 o un 9, era considerato un segno favorevole. Di conseguenza, i giocatori scommettevano che la prossima carta che sarebbe uscita da Felensa sarebbe stata più vicina a un 8 o a un 9. Si ritiene quindi che il baccarat, così come è disponibile al Rabona casino, abbia avuto origine da questo gioco.

In tempi successivi, il baccarat divenne un gioco d’affari popolare in Francia. Era particolarmente diffuso a Nizza e Cannes, durante la Costa Azzurra. I giocatori della borghesia e dell’aristocrazia giocavano attivamente al baccarat, che divenne noto come un gioco per ricchi e nobili.