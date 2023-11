Cos’è il network marketing e come funziona?

Il network marketing è un modello di business che si basa sulla vendita diretta di prodotti o servizi e sulla costruzione di una rete di distributori indipendenti.

Questi distributori guadagnano non solo dalle vendite dirette, ma anche dai guadagni generati dai membri della loro rete.

È un modello popolare per coloro che cercano flessibilità e l’opportunità di costruire un’attività personale.

Perché scegliere SNEP per fare network marketing?

SNEP, un’azienda leader nel campo del network marketing, offre una proposta interessante, come descritto nel sito web di Alan Neumayer.

Diventare un distributore autorizzato SNEP offre diversi vantaggi:

Zero Costi di Ingresso: A differenza di molte altre opportunità di network marketing, SNEP non richiede un costo d’ingresso o l’acquisto di un kit di partenza​​. Flessibilità e Libertà: Non ci sono vincoli di fatturato o orari di lavoro, offrendo ai distributori la libertà di organizzare il proprio tempo e lavoro come preferiscono​​. Guadagni Trasparenti e Sicuri: Le commissioni sulle vendite sono pagate mensilmente, con una trasparenza completa e senza rischi economici​​. Supporto Continuo: SNEP fornisce un costante supporto formativo e pratico, aiutando i distributori nella loro crescita personale e professionale​​. Nessun Costo Pubblicitario Occulto: A differenza di altre opportunità, non ci sono costi pubblicitari nascosti, garantendo trasparenza e chiarezza fin dall’inizio​​.

Quali prodotti proporrai se diventerai un distributore SNEP?

I prodotti SNEP sono di alta qualità, sviluppati con ingredienti naturali, rendendoli efficaci e facili da promuovere​​.

Inoltre, i prodotti offerti da SNEP attraverso il network marketing sono ampi e diversificati, progettati per rispondere a diverse esigenze e preferenze.

Ecco le varie categorie di prodotto che potrai promuovere diventando un distributore SNEP tramite Alan Neumayer:

Nutrizione

Controllo del Peso: Programmi specifici e sostitutivi di pasto.

Integratori: Una gamma che include prodotti per lo sport, a base di aloe, energizzanti, e integratori specifici per varie esigenze.

Linea Real: Comprende oli essenziali, omega e perle, proteine e prodotti puri.

Tisane: Per coloro che cercano un modo naturale di integrare la loro dieta.

Dolci Pause: Include snack, caffè, cioccolato, e persino macchine da caffè​​.

Cura della Persona

Viso e Capelli: Prodotti specifici per la cura del viso e dei capelli.

Oli e Cura del Corpo: Varie opzioni per la cura del corpo.

Make-up e Profumi Ispirati: Una linea di cosmetici e profumi.

Bio Molecole: Prodotti avanzati per la cura della persona.

App BellaSnep: Applicazioni per la cura della persona​​.

Cura dell’Ambiente

Hydropura: Apparecchio dedicato alla purificazione dell’acqua.

Bio Effective: Prodotti biologici per la pulizia dell’ambiente.

Profumi da Ambiente: Per creare un’atmosfera piacevole in casa o in ufficio​​.

Oltre a questi, SNEP produce anche sostitutivi del pasto, integratori alimentari, e prodotti per il controllo del peso, oltre a una linea di caffetteria che include sostanze botaniche di interesse per la salute, come il ganoderma lucidum​​​​. I loro pasti sostitutivi sono disponibili in vari gusti come vaniglia, cacao, cappuccino, frutto della passione, cocco e ananas, e sono pensati per fornire un’alternativa salutare al cibo spazzatura​​.

Tra i loro prodotti specifici, lo Snep Caffè Special combina i benefici del caffè con quelli del Ganoderma Lucidum, un fungo noto per le sue proprietà salutari​​. Il 7 Frutti Aloe Drink è un altro integratore che combina aloe e acai con altri ingredienti per supportare la funzionalità intestinale e il microcircolo​​. Il Realcomplex Snep è un integratore alimentare pensato per supportare la purificazione di fegato e reni​​.

Inoltre, ci sono le barrette ai cereali Snack Plus, che offrono un’opzione di snack a basso contenuto calorico arricchito con ganoderma lucidum​​. Interessante è anche il loro dispositivo a infrarossi per massaggi viso e corpo, che migliora il microcircolo e aiuta a trattare cellulite e grasso localizzato​​. Per gli sportivi, SNEP offre integratori specifici che contengono ingredienti come proteine isolate di soia, fruttosio, creatina, potassio e magnesio citrato​

Come diventare distributore SNEP oggi stesso?

Il sito di Alan Neumayer fornisce ulteriori dettagli e video esplicativi per chi è interessato a diventare un distributore autorizzato SNEP​.

Quindi se sei interessato ad approfondire, segui questi passaggi:

Vai sulla pagina “lavora con noi” del sito di Alan Neumayer cliccando sul link seguente: SNEP Network Marketing; Guarda i video esplicativi girati direttamente da Alan Neumayer; Contatta Alan su Whatsapp (cliccando sul bottoncino verde che trovi sul suo sito) e chiedi maggiori informazioni.

Alan ti guiderà con professionalità e disponibilità nella tua crescita personale e professionale con SNEP.

Avrai l’opportunità di sviluppare competenze di vendita, comunicazione e gestione del business​​ e di lavorare in un team vincente e stimolante.