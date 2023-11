Previsioni meteo 21 novembre 2023: maltempo al Centro e al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 21 novembre 2023: perturbazione atlantica in transito sulle regioni centrali e al Sud peninsulare

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli coperti, piogge e temporali che bagneranno in particolare le regioni del Centro e del Sud Italia. Clima più asciutto al Nord, con nevicate solo sulle Alpi di confine. Il maltempo insisterà sulla nostra Penisola anche domani: lo spostamento verso Est del nucleo instabile porterà piogge sul versante Adriatico e al Sud. Neve in Appennino a quote di poco superiori ai 1000 metri.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 21 novembre 2023.

Al Nord al mattino cieli coperti su tutti i settori, con deboli piogge sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con neve sui rilievi dai 1300-1600 metri. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro condizioni di maltempo sia al mattino che al pomeriggio con precipitazioni diffuse. Fenomeni più intensi attesi tra serata e nottata, con neve in Appennino dai 1400-1600 metri. In Toscana tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole in transito associate a piogge sparse, generalmente di debole o moderata intensità. Ancora fenomeni possibili in serata poi graduale esaurimento delle precipitazioni nella notte. Neve in calo sui rilievi fino a 1300-1600 metri.

Al Sud e sulle Isole tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi, eccetto isolati piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori. Peggioramento atteso in serata con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .