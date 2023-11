Premio Letterario Città di Tuscania: ecco i nomi dei vincitori

Il Premio Letterario Città di Tuscania ha riscontrato un eccezionale successo nelle tre le categorie previste: romanzi editi, romanzi inediti e testi di canzone

Si è conclusa la I edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Tuscania” promosso dalla Casa Editrice Lorenzo de Medici Press in collaborazione con l’associazione A.C.T.A.S. (Associazione Culturale Turismo Arte e Spettacolo) di Tuscania.

A Palazzo Fani (via della Libertà, 24) a Tuscania sono stati resi noti i nomi dei vincitori delle tre sezioni: romanzo edito, romanzo inedito e testo di canzone.

I vincitori della I edizione sono:

1° premio editi: CARLO MARIA MARCHI con Cuwan che ieri fu Chiara DAIMON EDIZIONI

2° premio editi: ANDREA GUALCHIEROTTI con I principi del mare IL CILIEGIO

3° premio editi: ISABELLA VENTURI con Confine di stato CAPPONI EDITORE

1° premio inediti (e conseguente pubblicazione con LdM Press): GIORGIO MARIA NICOLAI con “Forza minore”

1° premio testo di canzone inedito: LUIGI PAGNOTTA con “Amica di un’estate ormai passata”

Premio “Fabio Norcini”: MONICA AQUINO con “Come stelle cadenti”

Il Premio Letterario Città di Tuscania, alla sua prima edizione, ha riscontrato un eccezionale successo di partecipazione in tutte e tre le categorie previste: romanzi editi, romanzi inediti e testi di canzone. La risposta entusiastica che abbiamo ricevuto è stata una testimonianza di una vivace scena artistica e letteraria, rivelando al contempo una grande innovazione e originalità dei lavori presentati

Dichiara Fabrizio Guarducci, presidente della giuria: «è stato un bellissimo viaggio attraverso le esperienze umane, emozioni e sentimenti di chi sceglie di raccontare e di raccontarsi. In questi lavori, come era nelle nostre intenzioni, c’è pura realtà creativa intorno a felicità, sofferenza, riso e pianto. Per questo abbiamo ringraziato tutti coloro che hanno inviato i loro lavori. Quelli che abbiamo scelto come vincitori, sono stati i testimonial del nostro messaggio che deve arrivare forte e chiaro: scrivere permette di dare spessore alle nostre esistenze e non ci sono altri fini speculativi da affidare a questa bellissima arte. La scrittura è sempre stata nella storia veicolo di crescita e di progresso. Non ci sono idee di maggioranza e di minoranza da imporre con la scrittura, e soprattutto non si può e non si deve fare, con la scrittura, propaganda di odio. Scrivere è un atto di amore verso il prossimo, verso l’umanità. Se scrivo voglio comunicare qualcosa per migliorare la vita di tutti anche denunciando quello che non va ma sempre per costruire un mondo migliore e non per mettere qualcuno contro altri. Chi scrive per dividere e non per unire non vincerà mai il premio Tuscania al quale ovviamente auguriamo lunga vita»

La Casa Editrice Lorenzo de’ Medici Press è una sigla editoriale autonoma, indipendente e rivolta verso il futuro. È nata dall’esperienza pluridecennale dell’Istituto Italiano Internazionale Lorenzo de’ Medici di Firenze con lo spiccato orientamento alla produzione di materiali editoriali capaci di comunicare e trasmettere al pubblico i frutti dei propri studi, iniziative, conoscenze e ricerche in campo culturale. La Lorenzo de’ Medici Press ha iniziato nel 2016 un intenso lavoro di pubblicazione e distribuzione editoriale, concentrandosi su libri che puntano a individuare temi, ad analizzare problemi e a spiegare al pubblico quello che serve ad arricchire e far crescere la conoscenza grazie a un linguaggio diretto e immediato.

Tutte le info sul Premio internazionale di letteratura Tuscania: https://lorenzodemedicipress.it/premio-letterario-citta-tuscania/