L’oroscopo di oggi, martedì 21 novembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 21 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Importante è dare spazio ai nuovi progetti, ma non spaventarti se ancora non vedi luce. Giornata ottima per gli incontri, sempre che tu li voglia…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei un po’ stanco, forse nervoso ma è normale, hai messo molta carne al fuoco di recente. Cerca di non scaricare con l’aggressività tutte le tue ansie su gli altri…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Potresti già avere ricevuto una buona notizia, altre ne arriveranno. La vitalità migliora e non si esclude l’arrivo di soldi.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata interessante per tutti quelli che vogliono ampliare il proprio raggio d’azione, o sono in attesa di consensi. In amore arrivano delle nuove opportunità per chi le cerca.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei un po’ stressato: cura di più la salute, soprattutto se la sera stenti a prendere sonno cerca di rilassarti leggendo un libro o divagando la mente.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Devi cercare di mantenere la calma ma non sempre è facile; attenzione ad un preventivo. L’amore naviga a vista.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In amore stai pensando cosa sia più giusto fare, le storie difficili saranno messe alla prova. Sei preso da questioni di carattere pratico e magari legate alla scuola, al lavoro.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Devi programmare un cambiamento di lavoro importante, nuove mansioni. Sai benissimo cosa è il tuo nemico numero uno. Oggi va bene ma sembri stanco, troppe cose da fare e organizzare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Bene gli incontri e in questi due giorni potresti ricevere una confidenza da un amico, una proposta. Non è il periodo giusto per mettersi da parte, ma bisogna agire!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Quelli che hanno aperto da poco un’attività dopo un periodo di gavetta, finalmente guadagnano; ora è possibile fare progetti per il futuro. Emozioni che tornano e progetti da fare in coppia. Quelli che sono troppo lontani dal partner potrebbero nel giro di poco ritrovare l’amore, e la giornata consiglia bene.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

L’unico rischio dal quale guardarsi è una certa approssimazione da parte tua, che capita quando vuoi fare troppe cose contemporaneamente. Accordi da rivedere.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Quando ci sono tante emozioni è possibile che nascano piccole ansie. Questa è una giornata un po’ strana, anche per il lavoro. Qualcuno rema contro di te.