Nelle librerie “Il ritorno della storia” di Serhii Plokhy

Serhii Plokhy esamina il conflitto in corso in Ucraina e dimostra come le sue radici affondino nella storia del crollo imperiale

Il 24 febbraio 2022 Vladimir Putin sconvolgeva la comunità internazionale lanciando la sua «operazione militare speciale» contro l’Ucraina. L’offensiva su vasta scala, che sarebbe dovuta durare poche settimane, si è subito trasformata nel più grande conflitto scoppiato nel cuore dell’Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale.

In realtà, osserva lo storico Serhii Plokhy, questa guerra è cominciata molto tempo prima, nel febbraio 2014, con l’invasione russa della Crimea, che è proseguita con una guerra non dichiarata e da molti deliberatamente ignorata, fatta di bombardamenti e scontri a fuoco nella regione ucraina del Donbas.

Con uno sguardo attento ai dettagli sul campo – dalle stanze del potere alle trincee -, Plokhy esamina il conflitto in corso e dimostra come le sue radici affondino nella storia del crollo imperiale. Per molti aspetti, infatti, quella in atto è una guerra di vecchio stile, condotta dalle élite russe, che si considerano eredi e continuatrici delle tradizioni espansionistiche da grande potenza dell’Impero russo e dell’Unione Sovietica. Una guerra che, malgrado le sue radici, viene combattuta in un nuovo panorama internazionale definito dalla proliferazione delle armi nucleari, dalla frantumazione dell’ordine mondiale determinatasi con la fine della Guerra fredda, e da un ritorno senza precedenti del nazionalismo populista.

È l’inizio di una nuova, e ancora indeterminata, epoca. Se la caduta del Muro di Berlino aveva generato l’illusione della «fine della Storia», vale a dire la fine delle guerre novecentesche, delle annessioni territoriali e delle invasioni non provocate, il conflitto russo-ucraino ha visto la Storia riprendersi la scena, con il suo carico di orrori e violenze, ma soprattutto con le sue ineludibili domande: si deve sottostare alla legge del più forte per paura di un conflitto generalizzato? qual è il prezzo che si è disposti a pagare per difendere la propria libertà? ci sono ancora valori e diritti per i quali ha senso combattere? Non solo l’esito dell’attuale conflitto ma anche la storia dei prossimi decenni dipenderà dalle risposte che sapremo trovare.

Serhii Plokhy è professore di Storia ucraina e direttore dell’Istituto di ricerca ucraino dell’Università di Harvard. Autore di numerose pubblicazioni, per tre anni consecutivi (2002-2005) ha vinto il primo premio dell’American Association for Ukrainian Studies. Tra i suoi libri ricordiamo Le porte d’Europa (Mondadori 2022).