Morgan fuori da X Factor attacca: “Editto satellitare emanato”

Morgan fuori dal talent show X Factor 2023 su Instagram se la prende con Sky e Fremantle: “L’editto satellitare è stato emanato”

“L’editto satellitare è stato emanato“. È con questo commento laconico, ma tagliente, che Morgan commenta l’esclusione dal programma X Factor, decisa dai vertici del programma e da Sky dopo la movimentata puntata della scorsa settimana, in cui il cantautore – al secolo Marco Castoldi – ha avuto discussioni accese con ospiti e giudici, in particolare lasciandosi andare a battute nei confronti di Francesca Michielin e di Fedez.

LE MOTIVAZIONI

La conferma dell’esclusione di Morgan dal ruolo di giudice, di cui si vociferava da giorni, è arrivata oggi con una nota ufficiale: “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice”.

“Una valutazione- prosegue la nota riportata dall’agenzia di stampa Dire (www.direit) – fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni“, scrivono le due società riguardo le motivazioni che hanno portato a questa scelta.

Morgan non è certo nuovo a intemperanze e a comportamenti o arrabbiature pubbliche che fanno discutere. Nella scorsa puntata di X Factor, a finire nell’occhio del ciclone, sono state in particolare due battute al veleno. la prima, nei confronti di Michielin: “Ti aspetta Ivan Graziani di là. Sta parlando con Annalisa”, in riferimento a una presunta gaffe fatta dalla cantante durante un’Intervista con Colapesce e De Martino, a cui aveva chiesto “Com’è stato lavorare con Ivan Graziani?”. L’altra, pià scivolosa, era stata la frecciata a Fedez: “Sei troppo depresso per farmi da psicologo”. Ma su questo Morgan era intervenuto pubblicamente con un lungo video per spiegare, a scanso di fraintedimenti, che non si trattava di una frase ironica, che non aveva l’intenzione di offendere Fedez o di puntare il dito contro una malattia, la depressione, che non solo lui stesso ha affrontato a lungo e affronta tuttora, ma gli ha anche portato via il padre in giovane età.