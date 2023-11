Il materasso Switch nel gotha del design

Switch, un materasso per bambini prodotto a Torino, è stato premiato nella categoria “product design” ai Big See Awards 2023

È prodotto in provincia di Torino, è un fiore all’occhiello del Made in Italy e sta facendo incetta di premi prestigiosi. Si tratta di Switch un materasso destinato ai bambini che, nei giorni scorsi, dopo essere stato candidato, alla fine del 2022, al Compasso d’Oro 2024 (le assegnazioni si svolgeranno il prossimo anno) è stato premiato anche con i “Big See 2023 Awards” nella categoria “product design”.

I “Big See Awards” sono stati lanciati grazie al supporto del Governo Sloveno e la città di Lubiana per promuovere il design nel Sud Est Europeo. Lanciati nel 2018, i “Big See Awards” sono nati come premi regionali per esplorare e promuovere sistematicamente il potenziale creativo e commerciale dell’Europa sudorientale. Con l’ambizione «di collegare la creatività oltre i confini regionali, hanno superato i quadri regionali e sono diventati internazionali raggruppando prodotti e creatività di 21 Paesi europei nel campo dell’architettura, degli interni, del legno, del turismo, del prodotto e del design della moda a livello globale».

Prodotto dalla MTA Group di Leini, piccolo paese della provincia torinese, Switch è stato premiato per «l’innovazione in grado di seguire la crescita dei bambini» come si legge sul sito degli Awards. «Switch è un materasso destinato ai bambini e ai ragazzi –spiega Michele Calabrese che, insieme al fratello Adriano, ha fondato l’azienda-. O meglio: è destinato alla loro crescita. Studiando e analizzando le tabelle percentili di crescita dei bambini dell’OMS e dei Center for Disease Control, gli organismi di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti, abbiamo progettato un materasso nel quale le portanze su ognuno dei quattro lati che lo compongono risultano nella giusta posizione in base alla dimensione e alla struttura del corpo dei bambini e dei ragazzi». Queste peculiarità sono alla base del riconoscimenti dei “Big See Awards” così come hanno permesso a Switch di essere inserito tra i finalisti del Compasso d’Oro 2024. «La soddisfazione è davvero moltissima –continua Michele-. Dopo essere stati inseriti, primi nella storia dell’ADI, tra i progetti in lizza per il Compasso d’Oro, questo riconoscimento europeo ci lusinga e premia i nostri sforzi quotidiani».

Nata nel 2018 a Leini (Torino) la MTA Group dei fratelli Adriano e Michele Calabrese, figli d’arte (i nonni e i genitori erano produttori di materassi), è stata anche insignita del premio “Campione della crescita” da parte dell’Istituto tedesco di qualità (ITQF) per le elevate performance di fatturato e di assunzioni nel triennio 2018/2021.