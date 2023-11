Fuori “Sintonia”, il nuovo album di Piro

Disponibile online sulle piattaforme digitali con distribuzione The Orchard, “Sintonia”, il nuovo album di Piro (al secolo Alberto Piromallo Capece Piscicelli)

Fuori con distribuzione The Orchard, “Sintonia”, il nuovo album di Piro (al secolo Alberto Piromallo Capece Piscicelli). Anticipato dai singoli “Lampo” e “Milioni”, il disco del cantautore romano ci accompagna in una profonda riflessione sul concetto di compatibilità, in un continuo susseguirsi di emozioni contrastanti che sfociano in “Notturno”, una cover di Riccardo Cocciante che ricorda il giusto senso dell’equilibrio e cosa lo mantiene alla base.

“Sintonia è una riflessione sulla compatibilità, in cui i profumi dell’estate sono presenti quasi costantemente. I titoli sono tutti di una parola, cercando di essere immediati e anonimi allo stesso tempo. Partendo da idee musicali scarne nell’arrangiamento e ricche nell’armonia, le canzoni si sono poi caratterizzate man mano in fase di produzione. I testi portano l’immaginazione continuamente in alto e in basso, come sulle montagne russe, prima nello sconfinato e poi nel familiare, prima vicino e poi lontano. Ogni brano dovrebbe farci chiedere quanto i protagonisti siano compatibili o meno, oppure in quale punto preciso si trovino all’interno di un’evoluzione di percorso più ampia.”