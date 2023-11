Crolla pavimento alla Scuola dell’Infanzia Della Torre: tragedia sfiorata a Chiavari

Paura a Chiavari, crolla pavimento alla Scuola dell’Infanzia Della Torre: 75 bambini evacuati. Voragine di almeno due metri, ma nessun ferito

Momenti di paura questa mattina alla scuola paritaria dell’Infanzia “Della Torre”, in via Delpino a Chiavari, nella Città metropolitana di Genova, dove è crollata una porzione di pavimento in un corridoio, aprendo una voragine di almeno due metri di diametro. Nessun bambino è rimasto ferito e tutti i 75 alunni sono stati evacuati in sicurezza.

“Sono in corso gli accertamenti da parte dei Vigili del fuoco- afferma il sindaco Federico Messuti- cercheremo di capire se tutta la struttura, che risale al 1904, sia inagibile o meno. Come Comune forniremo il nostro supporto per trovare una soluzione temporanea per i 75 bambini della struttura gestita da un’associazione privata”.

