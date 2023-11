Aggredisce la ex con l’acido muriatico a Erba, ferito anche un passante

Aggressione alla ex con l’acido muriatico a Erba: lui era già stato arrestato per stalking. Coinvolto anche un passante intervenuto per difendere la ragazza

Una ragazza di 23 anni è stata aggredita a Erba, in provincia di Como. Un 24enne, suo ex fidanzato, le ha lanciato addosso dell’acido muriatico, colpendola in viso. Nell’aggressione è rimasto coinvolto anche un uomo di 47 anni, intervenuto per difendere la giovane.

Da quanto si apprende, l’aggressore era stato già arrestato per stalking nei confronti della ex in agosto. Entrambi i giovani sono di origine marocchina.