Valmet completa l’acquisizione della Business Area Tissue di Körber

Valmet acquisisce la Business Area Tissue di Körber, fornitore di innovative tecnologie di processo e relativi servizi per la trasformazione delle bobine jumbo di carta tissue

Valmet ha finalizzato l’acquisizione della Business Area Tissue di Körber, fornitore di innovative tecnologie di processo e relativi servizi per la trasformazione delle bobine jumbo di carta tissue in prodotti finali. Il closing dell’operazione fa seguito all’accordo annunciato il 7 luglio 2023.

Tissue Converting è una business unit all’interno della Paper business line

Combinando le offerte e le competenze di Valmet con quelle dell’azienda acquisita, Valmet propone la più ampia offerta di tecnologia, automazione e servizi per un’industria in costante crescita quale quella del Tissue. In questo modo, Valmet sarà in grado di offrire il portafoglio più completo per supportare i clienti lungo l’intera catena del valore, dalla fibra ai prodotti finiti.

La nuova attività Tissue Converting opererà come una business unit integrata nella linea di business Paper di Valmet. Quest’ultima si focalizza sulla fornitura e sull’assistenza di linee di trasformazione per prodotti tissue in rotolo e piegati, così come di impianti per l’imballaggio e sulla fornitura di soluzioni e servizi digitali. Grazie alla nuova attività, Valmet sarà in grado di servire l’industria del tissue, coniugando un’expertise a 360° con tecnologie di processo e servizi per soluzioni end-to-end, tra cui sistemi di automazione e di controllo del flusso.

Pasi Laine, Presidente e CEO di Valmet:

“Siamo felici di dare il benvenuto in Valmet al leader del mercato della trasformazione di carta tissue e ai 1.200 nuovi colleghi. L’operazione rappresenta una scelta strategica e, in tal senso, la nuova business unit completa l’offerta di Valmet nel settore del tissue grazie al consolidato know-how e alle soluzioni integrate per la trasformazione del tissue fino all’imballaggio. Entrare nel settore della trasformazione del tissue ci permette di fare un ulteriore passo avanti, rafforzando la nostra posizione di mercato, per continuare ad affiancare i nostri clienti a livello globale.”

Oswaldo Cruz Junior, Responsabile Tissue converting business unit, Valmet:

“Oggi inizia un nuovo importante capitolo della nostra storia e siamo molto entusiasti di entrare a far parte di Valmet, per gli importanti investimenti che sosterranno la crescita della nuova Tissue converting business unit e permetteranno di dare impulso a innovativi progetti. In questo modo, potremo essere sempre più vicini ai clienti in qualità di one stop shop leader del mercato.”

Dettagli dell’operazione

Il valore dell’operazione è di circa EUR 380 milioni, in assenza di cassa o debito finanziario, ed è soggetta alle usuali condizioni di post-closing.

Valmet stima che l’acquisizione favorirà sinergie di vendita, assistenza e costi per un valore di 8 milioni di euro entro la fine del 2026. Nella rendicontazione di Valmet, la parte dell’attività relativa alla tecnologia di processo sarà consolidata nella linea di business Paper e la parte relativa ai servizi nella linea di business Services.