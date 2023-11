Tiziana Buldini pubblica “Il potere del linguaggio del corpo”

Fuori “Il potere del linguaggio del corpo: trucchi e segreti per avere vantaggio nella vita” il libro di Tiziana Buldini

E’ uscito “Il potere del linguaggio del corpo: trucchi e segreti per avere vantaggio nella vita” il libro di Tiziana Buldini. Un passato da attrice e un presente da psicologa mental coach, la Buldini pubblica il suo primo lavoro edito da Bookers editore.

SINOSSI

Hai mai sentito parlare del potere silenzioso che tutti noi possediamo, ma che pochi sanno realmente utilizzare? No, non sto parlando della telepatia, ma di qualcosa di molto più accessibile e incredibilmente efficace: il linguaggio del corpo. In questo libro, “Il potere del linguaggio del corpo: trucchi e segreti per avere vantaggio nella vita”, Tiziana, Mental coach di successo, ti svela come decifrare e padroneggiare l’arte della comunicazione non verbale. Sei pronto a scoprire come ogni tuo gesto possa trasformare completamente le tue relazioni? Immagina di poter leggere negli occhi di una persona e capire le sue vere intenzioni. Immagina di poter trasmettere fiducia, sicurezza e magnetismo solo attraverso la tua postura. Suona come un superpotere, vero? In realtà, è una competenza che tutti noi possiamo sviluppare, e Tiziana è qui per guidarti in questo viaggio affascinante. Attraverso aneddoti coinvolgenti, esempi concreti e tecniche basate sulla scienza, Tiziana ti insegna come ascoltare e parlare il linguaggio del corpo. Ti mostra come usare questi segreti per migliorare le tue relazioni, sia personali che professionali, e raggiungere il successo che hai sempre sognato. Ecco una promessa: una volta che avrai aperto questo libro, non guarderai più te stesso e gli altri nello stesso modo. Sei pronto a sfidare i tuoi limiti, ad esplorare una dimensione nascosta della comunicazione e a trasformare la tua vita? “Il potere del linguaggio del corpo: trucchi e segreti per avere vantaggio nella vita” ti aspetta. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di svelare il linguaggio più universale e potente che esista: quello del tuo corpo. Mettiti comodo e inizia a leggere. Questo non è solo un libro, ma un viaggio nelle profondità dell’animo umano. Una volta entrato, non vorrai più uscirne.

BIOGRAFIA

Tiziana Buldini, nata il 18 maggio 1982 a Rieti, ha un passato di attrice di cinema e fiction e oggi è una Psicologa di formazione e una Mental coach di vocazione. Tiziana attualmente risiede a Roma con suo marito, con il quale ha una relazione consolidata di 8 anni e un matrimonio di successo. È una persona che crede nel potere delle piccole cose e nell’importanza dei dettagli, una convinzione che si riflette anche nel suo approccio alla psicologia e al coaching. La sua vera passione è sempre stata l’essere umano, la sua complessità, i suoi linguaggi segreti e le sue interazioni. Per questo motivo, Tiziana ha trasfuso la sua esperienza e le sue intuizioni nel suo primo libro “Il potere del corpo: trucchi e segreti per avere vantaggio nella vita” una guida nel labirinto del linguaggio del corpo. Dopo poche ore dal lancio il libro ha raggiunto vette altissime su Amazon: 1° posto in classifica in ben due categorie (meditazione e focalizzazione e lavoro e raggiungimento del successo) ed è entrato subito nella top ten delle stesse categorie tra i Bestseller Amazon, precisamente 3° e 6 posto in classifica. Tiziana vanta, inoltre, una pagina di crescita personale di successo su Instagram, chiamata “Life Sblocker”, che grazie alla sua professionalità ha raggiunto più di 100.000 follower in pochissimo tempo e le ha portato a una collaborazione con Mondadori e la necessità di creare un video corso di crescita personale. Tiziana Buldini è un emblema del desiderio di crescita e di esplorazione dell’essere umano. Con il suo lavoro, continua a ispirare e a sfidare coloro che sono interessati a migliorare se stessi e a comprendere meglio il mondo che li circonda.