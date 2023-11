Ponch in radio e in digitale con il brano “Andromeda”

“Andromeda”, il nuovo singolo di Ponch disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali, è una miscela perfetta tra mito greco e rock!

Il nuovo singolo di Ponch con Sorry Mom! è una canzone di chiara ispirazione mitologica. Il testo di “Andromeda” parla infatti di una donna bellissima, con un sorriso mozzafiato e dalle forme perfette.

Come Perseo, Ponch sogna di trovare la sua dea, salvarla dai suoi “mostri” e vivere con lei fino a farla arrivare alle stelle.

La traccia è nata a seguito della vista del celebre quadro di Gustave Doré, del quale Ponch ne è rimasto affascinato, tanto da fare proprio il mito decidendo di trasformare in musica questa bellissima storia, con la speranza che ogni ascoltatore possa trovare la propria Andromeda, salvarla e vivere felici assieme.

“Stavo descrivendo un amore così intenso quasi da spezzare il fiato e avevo in testa moltissime immagini che poi mi hanno riportato ad un quadro di Gustave Dorè che raffigurava Andromeda.

Involontariamente mi sono accorto che stavo parlando di un Mito che conoscevo poco, e ho così provato ad immaginare come potesse essere questo amore mitologico nei giorni nostri, descrivendo tutte le immagini che mi lampeggiavano nella mente: lei bellissima con degli occhi magnetici, il sorriso acqua e sapone di una ragazza dolce e sensuale, ma che è forte e sa il fatto suo, ed infatti a fine lei diventa molto rock, mostrando anche il suo lato “tosto” e forte.”

Una versione rock e “futuristica” di come sarebbe Andromeda ambientata ai giorni nostri.

Ponch, pseudonimo di Cristian Poerio, è cantautore della provincia di Parma.

Dopo una lunga gavetta tra studio e band indipendenti, nel 2011 incide il suo primo EP autoprodotto composto da 7 brani inediti.

Seguono così serate come solista in cui alterna in acustico pezzi propri e cover di band come Aerosmith, Bon Jovi e molti altri.

Contemporaneamente forma una Band con la quale porta gli stessi brani ad un livello elettrico.

Nel 2021, dopo un periodo di pausa torna in studio e incide due brani, “Lascivo” e “Iride“, pezzi scritti in un momento di profonda difficoltà.

Nel 2022 firma un contratto con un DF Music, editore di Rimini per il supporto e la divulgazione dei brani su tutti i digital store, decidendo di partecipare nuovamente al Tour Music Fest e Sanremo Rock.

Nel dicembre 2022 firma con il management Sorry Mom! con il quale escono i singoli “Fenice”, “Tra le mie braccia” e l’ultimissima “Andromeda”