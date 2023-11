Marco Bertoli in libreria con “Bronzo assassino. Intrighi a Sparta”

Fuori il libro “Bronzo assassino. Intrighi a Sparta”, di Marco Bertoli. Un thriller storico ambientato nell’Età Micenea, con protagonista Ettore, figlio di Re Priamo di Troia

Arriva in libreria il nuovo romanzo di Marco Bertoli: “Bronzo assassino. Intrighi a Sparta” (NPS Edizioni, 15 euro), un giallo storico ambientato in Grecia al tempo dei Micenei, con protagonista Ettore di Troia, figlio del mitico re Priamo, nell’inedita veste di investigatore.

Amante della storia antica, in particolare dell’Età del Bronzo nel Mediterraneo, lo scrittore pisano Marco Bertoli ci regala un’avventura ricca di macchinazioni politiche e misteri, divertendosi a giocare con la Storia e con il mito e presentando i personaggi dei poemi epici sotto una nuova luce, calati nella dura e passionale realtà della civiltà micenea, culla della successiva civiltà greca.

Ecco allora che il principe Ettore, l’eroe per eccellenza, annoverato tra i Nove Prodi della cultura cavalleresca, si ritrova a dover sfruttare tutto il suo acume, per impedire che l’ambasciata da lui guidata alla corte di Menelao, wanaka di Sparta, si tinga di sangue. In una lotta contro il tempo e la sete di vendetta dei bellicosi Achei, dovrà trovare le prove per scagionare il fratello Paride e suo cugino Enea dalle accuse di omicidio e salvarli così dalla condanna a morte.

Geologo in pensione, Marco Bertoli ha scritto oltre trecento racconti, pubblicati in riviste e antologie, cartacee e digitali, e una quindicina di romanzi, per lo più di ispirazione storica e mitologica. Nel 2023 il suo thriller fantastico “La signora che vede i morti” (NPS Edizioni) si è classificato al terzo posto al prestigioso Trofeo Cittadella, che premia ogni anno le migliori uscite del fantasy italiano.

A breve inizierà anche il tour di “Bronzo assassino. Intrighi a Sparta”, che porterà l’autore e il suo romanzo in giro per la Toscana, per incontrare i lettori durante fiere e festival letterari. Dopo l’anteprima al Pisa Book Festival , già confermata la presenza di NPS Edizioni a Lucca Comics (dal 1 al 5 novembre, stand NPS Edizioni dentro il Padiglione San Martino, davanti al duomo).

“Bronzo assassino. Intrighi a Sparta” è disponibile sul sito NPS Edizioni (https://www.npsedizioni.it/ ), il marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere, e ordinabile in libreria e su tutti gli store di libri e di ebook dal 1 novembre 2023.

Biografia autore:

Marco Bertoli è geologo in pensione. Vive a Pisa. Numerosi suoi racconti hanno vinto concorsi, o si sono classificati finalisti, e sono stati pubblicati in trecento antologie e riviste.

Tra i suoi numerosi romanzi: il giallo storico L’avvoltoio. Delitti all’alba della scrittura, e il romanzo steampunk 1886. Quando le Lunatermiti invasero la Terra, entrambi editi dall’associazione culturale “I doni delle muse”.

​​​​​​​Per NPS Edizioni, ha scritto racconti per le antologie “Bestie d’Italia”, “Streghe d’Italia” e “Fantasmi d’Italia” e pubblicato i romanzi “Percussor. I delitti del Reame Pisano” e “La signora che vede i morti”.