Malo Cashmere investe nella ricerca per la sostenibilità dei capi

Con “Abitare il corpo”, la nuova collezione AI23/24 di Malo, il quiet luxury, da sempre codice stilistico della maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere di alta gamma, incontra il comfort assoluto, l’altissima qualità dei filati naturali, la maestria artigianale e, in particolare, la ricerca in ottica di sostenibilità.

Abitare il corpo come uno spazio da vivere al meglio. Il corpo è la nostra architettura, l’abitiamo con le nostre scelte e lo arrediamo per viverlo al meglio. Scegliere il comfort diventa un atto di amore, scegliere le fibre più naturali e pregiate diventa armonia con l’ambiente. Un’armonia che, collezione dopo collezione, diventa sempre più un punto cardine per Malo, al fine di proporre una moda bella, elegante, senza tempo ma anche e soprattutto etica e sostenibile. Dal cashmere rigenerato, alla lana biologica, fino al merinos e all’alpaca provenienti da allevamenti etici e certificati, passando per i piumini con ovatta “eco down” o imbottitura in piuma riciclata, Malo sceglie di lavorare e produrre in un’ottica sempre più sostenibile, diventando così garanzia di valori e virtù.

Cashmere rigenerato:

Per la nuova collezione autunno/inverno, Malo propone nuove colorazioni di cashmere rigenerato: verde oliva, azzurro cenere, rosa azalea, arancione, lilla, passando per le tonalità più classiche come il bianco, il blu e il beige. Il cashmere rigenerato è un filato composto da un 50% di cashmere post-consumer destinato allo smaltimento, recuperato e suddiviso accuratamente per colore, re-macerato e rifilato insieme ad un 50% di fiocco di cashmere nuovo, necessario per garantire la stabilità del colore e la tenuta del capo. Il cashmere rinnovato è un filato certificato GRS (Global Recycle Standard), promosso da Textile Exchange, una delle più importanti organizzazioni no-profit internazionali per lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Lo standard riconosce l’importanza del riciclo per la crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile, con l’obiettivo di favorire la riduzione del consumo di risorse quali materie prime vergini, acqua ed energia e aumentare la qualità dei prodotti riciclati. Il risparmio delle risorse rispetto a un capo in cashmere non rigenerato è evidente: – 90% di acqua, – 80% di energia elettrica e – 95% di CO2 emessa.

Lana biologica, merinos e alpaca:

Malo sceglie solo la migliore qualità di filati, 100% tracciabili, ottenuti nel pieno rispetto degli animali.

La lana biologica e il merinos provengono da fornitori che partecipano al progetto SustainaWOOL Integrity Scheme per una produzione eccellente e allo stesso tempo etica, rispettosa dell’ambiente e del benessere delle pecore. In particolare, la lana biologica scelta da Malo è priva di tinture e trattamenti chimici. Inoltre, la lana utilizzata è mulesing free, garantendo che il processo di raccolta della lana sia cruelty free in ogni passaggio. L’obiettivo per Malo è quello di impegnarsi nel seguire un ciclo di produzione a basso impatto ambientale, utilizzando materiali biologici e sostenibili. Questo permette di offrire capi di alta qualità, in armonia con la natura e con i valori di sostenibilità.

Stessa attenzione è riservata all’alpaca, che proviene da allevamenti etici e certificati, con cicli di produzione a basso impatto ambientale e nel massimo rispetto degli animali. Anche l’alpaca utilizzata da Malo è priva di tinture e trattamenti chimici, offrendo una soluzione sostenibile e un effetto naturale.

Piumini etici:

Bellezza che diventa funzionalità, ricerca che diventa attenzione ai materiali e alla sostenibilità. Tutti gli imbottiti della collezione autunno/inverno di Malo presentano infatti ovatta “eco down”, ovvero ovatta in poliestere riciclato che, per leggerezza e aspetto finale, sostituisce la piuma vera, oppure un’imbottitura in piuma riciclata, recuperata da capi post consumer.

I capi sostenibili fanno parte della collezione AI23/24 "Abitare il corpo" di Malo Cashmere. Una collezione che si ispira all'architettura funzionale per vivere al meglio il corpo nello spazio e nel tempo, scegliendo capi che diventano simbolo ed espressione del sé. Abitare il corpo che diviene la nostra estensione, la nostra espressione d'arte. Una collezione in cui i capi rendono accogliente il nostro vivere, coccolando i nostri sensi. Ogni look racchiude un concetto di comfort per vivere il contemporaneo from-day-to-night. Scegliere Malo significa scegliere un codice stilistico permeato di quiet luxury: lusso soffuso, sofisticato, non ostentato. Uno stile di vita in cui le fibre naturali, i materiali di pregio, i gesti manuali artigianali, la ricerca, l'innovazione al servizio di un vivere contemporaneo, sono i pilastri dell'espressione del sé. Tutto è ricerca in Malo: dalla produzione alla selezione delle materie prime, dall'attenzione al dettaglio allo stile, fino alle scelte in ambito di sostenibilità, diventando così garanzia di valori e virtù. Chi sceglie Malo, sceglie un mondo fatto di eccellenza Made in Italy e della migliore qualità nei materiali e nelle lavorazioni. Piccoli capolavori di artigianato che superano le mode e le tendenze del momento, per diventare contenitori di ricordi da vivere, abitare e tramandare.