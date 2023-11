L’Aeroporto Marconi di Bologna riceve ISO 30415

Aeroporto Marconi di Bologna è la prima in Italia ad ottenere l’attestazione del livello di maturità rispetto alle Linee guida internazionali ISO 30415

Aeroporto Marconi di Bologna è la prima società di gestione aeroportuale in Italia ad ottenere l’attestazione del livello di maturità rispetto alle Linee guida internazionali ISO 30415:2021 “Human Resources Management Diversity and Inclusion”, standard che valuta la capacità di un’azienda di valorizzare le diversità presenti nell’ambiente di lavoro, favorendo l’inclusione di tutti i propri dipendenti.

L’importante riconoscimento, arrivato alla fine di un percorso di audit condotto da Bureau Veritas Italia, con misurazione di indicatori specifici e delle procedure interne e con interviste alle funzioni competenti e ad un campione rappresentativo di collaboratori, è stato consegnato ufficialmente oggi da Roberta Prati, Industry & Facilities Director di Bureau Veritas Italia, all’Amministratore delegato e Direttore Generale di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Nazareno Ventola – di ottenere questa attestazione, che premia il lavoro fatto in questi anni dal Marconi in materia di sostenibilità sociale. Per noi la diversità e l’inclusione sono valori, che, oltre ad esprimere l’attenzione nei confronti delle persone, la rendono più competitiva ed innovativa verso il mercato, a livello sia nazionale sia internazionale”.

“Con la sua attenzione al framework D&I – ha dichiarato Roberta Prati – la ISO 30415 pone l’accento sulla governance delle tematiche di diversità e inclusione, integrandole in tutti i processi aziendali. Non solo la funzione Risorse Umane, tradizionalmente leader di questi temi, ma tutte le funzioni aziendali hanno una responsabilità e un’opportunità nel disegnare i propri processi in modo inclusivo. Bureau Veritas è al fianco delle organizzazioni che sanno vedere nella D&I una chiave per il benessere e il coinvolgimento delle persone”.

L’attestazione ISO 30415, che ha una validità di tre anni con un monitoraggio annuale, è frutto di una valutazione del framework D&I di Aeroporto di Bologna, orientato a garantire un sistema realmente inclusivo e rispettoso delle diversità di genere, nazionalità, lingua, cultura, orientamento sessuale, religione, abilità e disabilità nell’ambiente di lavoro, sulla base di dati e obiettivi misurati e misurabili.