Humanizing Health Awards: Teva Italia ha premiato i 4 progetti vincitori

Humanizing Health Awards 2023: premiati i 4 progetti vincitori dell’iniziativa promossa da Teva Italia e dedicata alle associazioni e agli enti senza scopo di lucro

Realizzare i sogni dei piccoli pazienti affetti da gravi patologie organizzando delle giornate spensierate in compagnia dei loro beniamini; accogliere e sostenere le famiglie che si rivolgono ai centri specializzati di Bologna per la cura di gravi patologie pediatriche; aiutare i caregiver, le persone che si prendono cura dei pazienti, per evitare che anche loro si possano smarrire, psicologicamente ed emotivamente, durante il difficile momento della malattia di un proprio caro; lavorare in forte integrazione con le strutture territoriali, per garantire la giusta continuità assistenziale ai bimbi che necessitano di cure palliative pediatriche, accogliendo i loro genitori e i loro fratelli.

Sono questi, in sintesi, i 4 progetti che hanno reso emozionante la Cerimonia di premiazione degli Humanizing Health Awards 2023, l’iniziativa promossa da Teva Italia e dedicata alle associazioni e agli enti senza scopo di lucro impegnati nel migliorare il percorso di cura delle persone affette da gravi patologie.

Il loro impegno è perfettamente in linea con la mission di Teva, azienda leader nel settore farmaceutico, che è quella di aiutare le persone a sentirsi meglio, non solo attraverso la produzione di farmaci di alta qualità, ma anche grazie al sostegno di iniziative di grande valore sociale e solidarietà: in Teva crediamo che prendersi cura di un paziente significhi mostrare empatia, umanità, dignità e compassione, oltre ad offrire la giusta risposta ai bisogni terapeutici.

Durante la cerimonia, Teva Italia ha premiato i 4 progetti vincitori, scelti tra gli oltre 70 che hanno partecipato al bando, e celebrato il significativo contributo che gli enti no profit offrono all’umanizzazione delle cure. Come nelle precedenti edizioni, a scegliere i 4 vincitori sono state tutte le persone di Teva in Italia, un compito di grandissima responsabilità dettato dall’alto numero di proposte meritevoli candidate.

Le 4 associazioni vincitrici degli Humanizing Health Awards 2023 sono: Associazione Sogni Onlus, con il progetto “Non smettere di sognare”; Bimbo Tu APS con il progetto “Hospitality”; Fondazione ANT Italia Onlus con il progetto “ANT per il caregiver: una storia d’amore”; Vidas ODV con il progetto “Casa Sollievo Bimbi”. Le associazioni riceveranno una donazione del valore di 10.000 euro per sviluppare le loro attività.

La cerimonia è stata un’importante occasione per promuovere il ruolo delle associazioni in ambito sanitario. E la centralità del loro lavoro è stata sottolineata dall’intervento del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in un videomessaggio trasmesso durante l’evento: «Spero si possano individuare sempre più obiettivi condivisi dalle istituzioni, dal mondo del terzo settore, dell’associazionismo e anche dal privato impegnato nel sociale. Credo che insieme possiamo fare sempre meglio. Complimenti ai vincitori e anche a tutti i 70 partecipanti perché ognuno di loro ha realizzato qualcosa di straordinario per le persone e per il proprio territorio».

Al suo intervento si sono aggiunte le parole del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che in una comunicazione letta durante l’evento ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa e il ringraziamento a Teva per l’impegno profuso a supporto degli enti senza scopo di lucro.

Il Presidente e Amministratore Delegato di Teva Italia, Umberto Comberiati ha commentato: «In Teva lavoriamo con passione per produrre farmaci di alta qualità, capaci di migliorare la vita delle persone. Siamo consapevoli che la cura dei pazienti va oltre la terapia farmacologica, e necessita di un approccio più olistico, che comprende il sostegno psicologico, emotivo e relazionale alla persona. Con questo riconoscimento, giunto alla sua 4ª edizione e che ogni anno registra un numero crescente di candidature, premiamo il lavoro di alcune delle tante associazioni che ogni giorno supportano i pazienti e le loro famiglie nel percorso di cura, aggiungendo quella componente umana di sensibilità che consente loro di affrontare la difficile esperienza della malattia in un modo migliore».

«Per garantire la corretta continuità delle cure e offrire ai pazienti il sostegno necessario durante la malattia – ha aggiunto la dott.ssa Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia – è importante garantire la massima integrazione e sinergia tra le associazioni che operano in ambito sanitario e le strutture territoriali, consolidando il ruolo delle farmacie come erogatori di servizi essenziali nella cura delle cronicità. Attività, quest’ultima, che contribuisce notevolmente al benessere della comunità e alla qualità di vita delle persone».

Il programma Humanizing Health Awards si inserisce all’interno della più ampia strategia Ambientale, Sociale e di Governance (ESG) di Teva Italia che ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo delle iniziative proposte a supporto delle comunità locali.

Da oltre 10 anni Teva Italia sostiene progetti di grande valore sociale come “Dalle Stalle alle Stelle”, attività promossa dall’associazione “I Bambini delle Fate” e dedicata ai ragazzi in cura presso l’ospedale Niguarda di Milano. Supporta le associazioni “A Casa Lontani Da Casa”, impegnata nell’accoglienza dei pazienti costretti a trasferirsi in un’altra città per potersi curare, e “Nuoto Pavia ASD”, che allena atleti paralimpici durante il loro percorso agonistico.

Per partecipare ancora più attivamente al benessere della comunità, Teva Italia offre inoltre la possibilità ai propri dipendenti di dedicare ogni anno due giornate lavorative ad attività di volontariato per enti no profit come preziosa opportunità di crescita, in linea con la mission e con i valori aziendali.

L’appuntamento con gli Humanizing Health Awards torna nel 2024 per dare la possibilità ad altre associazioni di candidare i loro progetti che aiutano e sostengono pazienti e famigliari. Teva Italia ringrazia di cuore tutte le associazioni per l’incredibile impegno mostrato nell’aiutare le persone durante il difficile momento della malattia.

PROGETTI VINCITORI

“Non smettere di sognare” è il progetto presentato da Associazione Sogni Onlus, organizzazione no profit che dal 2004 realizza attività e sogni a sostegno di bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da gravi patologie, consentendo loro di uscire da una quotidianità fatta di ospedali e terapie, ed entrare in una dimensione spensierata che gli appartiene di diritto. Quel “solo giorno” può essere la linfa per affrontarne tanti altri meno spensierati. L’Associazione Sogni Onlus ha costruito un network che le permette di arrivare a realizzare anche i sogni più fantastici: i ragazzi hanno incontrato i loro campioni e artisti del cuore, hanno volato in elicottero, hanno giocato con i delfini e suonato campane antiche, sono stati a Disneyland! Sogni Onlus collabora con la Clinica di Onco-ematologia Pediatrica dell’ospedale di Padova, con il Centro di Ricerca Oncologico di Avianoe con altre strutture di cura oncologica in tutta Italia.

“Hospitality” è il progetto presentato da Bimbo Tu APS, associazione nata nel 2007 per volontà dei coniugi Arcidiacono, in stretta collaborazione con il neurochirurgo dott. Ercole Galassi, allora responsabile della Neurochirurgia Pediatrica della Divisione di Neurochirurgia dell’Ospedale Bellaria di Bologna. Con il progetto “Hospitality”, Bimbo Tu APS supporta genitori, bambini e adolescenti che si trovano a vivere, impotenti e disorientati, la difficile esperienza della malattia. Prima del loro arrivo nei centri specialistici di Bologna, le famiglie vengono contattate dall’associazione, per poi essere accolte e accompagnate durante tutta la degenza attraverso attività ludico-ricreative per i piccoli pazienti e di supporto per i loro genitori. L’assistenza è continuativa fino al ritorno a casa e anche oltre in caso di necessità.

“ANT per il caregiver: una storia d’amore” è il progetto presentato da Fondazione ANT Italia ONLUS nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti e fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Con il progetto “ANT per il caregiver: una storia d’amore”, la Fondazione si prende cura del caregiver, garantendo: formazione per le competenze rispetto all’attività di cura e alla gestione emotiva; supporto psicologico per monitorare il benessere emotivo; sostegno attraverso un approccio globale; attenzione alla qualità della vita di tutto il nucleo familiare.

“Casa Sollievo Bimbi” è il progetto presentato da VIDAS ODV – Volontari Italiani Domiciliari per l’Assistenza ai Sofferenti -, associazione nata nel 1982 per difendere il diritto delle persone a vivere con dignità fino all’ultimo istante. Con il progetto “Casa Sollievo Bimbi”, primo hospice pediatrico della Lombardia, VIDAS offre uno spazio di cura ed amore, grazie all’intervento di équipe sociosanitarie specializzate in cure palliative pediatriche affiancate da volontari, in cui bambini e ragazzi vengono accolti insieme a genitori e fratelli in 6 miniappartamenti, attrezzati come una casa e accessibili ai familiari 24 ore su 24. Gli spazi sono organizzati per essere modulabili sul bisogno di gioco e di relazione dei bambini e dei loro fratelli e sorelle, così come di intimità e socializzazione dei genitori. Le 4 funzioni di Casa Sollievo Bimbi sono: abilitazione dei genitori; rivalutazione clinica; sollievo della famiglia; accompagnamento al fine vita.