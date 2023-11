Webidoo apre un nuovo round per sostenere il piano industriale

Webidoo cresce del 130% da inizio anno e, con 11 milioni nel 2022, annuncia l’apertura di un nuovo round per sostenere il proprio piano industriale

Con cinque anni di rapida crescita e un progressivo consolidamento alle spalle, la digital company italiana Webidoo chiude positivamente il primo semestre del 2023, registrando una crescita del +130% rispetto al primo semestre 2022.

Dopo il primo Series A round da 6 milioni del 2021 che ha visto l’ingresso del Fondo 8a+ di Banca Generali e di TIM Ventures nella compagine societaria, Webidoo è prossima all’apertura di un Series B round per sostenere la propria crescita sui mercati target.

“Il mondo sta cambiando e le aziende hanno bisogno sempre di più di partner come Webidoo in grado di connetterle con le nuove opportunità offerte dal digitale”, dichiara il CEO di webidoo Daniel Rota. “I tempi sono maturi per fare un salto di qualità sostenuto dalla prossima raccolta di capitali in programma: lavorare con PMI e small business ci ha insegnato a trovare soluzioni semplici, efficaci e accessibili, in grado di far fare un balzo in avanti alle imprese che scelgono di adottarle; un pragmatismo e una concretezza che stiamo portando con successo anche in realtà più grandi e strutturate. Insomma, il nostro target è sempre più ampio e i risultati di questi primi anni confermano che il nostro progetto ha un potenziale tutto da esplorare.”

A trainare lo sviluppo in questa prima metà di anno, anche Jooice, lo strumento che consente alle Piccole e Medie Imprese e ai professionisti di gestire tutte le proprie attività di marketing digitale in un solo hub. Dal suo lancio, a ottobre 2022, la piattaforma ha già raggiunto oltre 1.000 utenti attivi e continua a evolversi grazie a una road-map di sviluppo dinamica, disegnata dal team USA. A breve è previsto anche il lancio di Welpy, l’intelligenza artificiale cooperativa di Webidoo che metterà il turbo a Jooice e ai futuri progetti sviluppati dall’azienda.

Tra i prodotti di maggior successo, vanno menzionati anche WebiExport360 e WebiLink360, rispettivamente dedicati all’internazionalizzazione delle PMI e al brand positioning dei professionisti, che sono stati scelti da migliaia di aziende italiane per dare un boost al proprio business.

Nel 2022 Webidoo ha realizzato un fatturato di gruppo di 11 mln circa, mantenendo un EBITDA positivo e, a partire dal nuovo anno, mette in campo un piano industriale ambizioso che mira a sostenere il ritmo di crescita attraverso linee organiche e linee esterne. Centrali saranno lo sviluppo di prodotti tecnologici innovativi, l’integrazione di talenti e una strategia commerciale molto ambiziosa che ha come obiettivo il posizionamento della Società come main player del settore nei mercati target individuati. Ne sono un esempio i recenti accordi siglati con TIM, Juice e BPER: TIM distribuirà Jooice attraverso la rete vendita TIM e sul sito TIM Business, arricchendo così la propria offerta dedicata al mercato B2B small e medium; anche Juice distribuirà Jooice nei suoi oltre 60 punti vendita in Italia, tra i servizi dedicati alla propria clientela business; BPER distribuirà WebiExport360, un pacchetto di consulenza alle PMI proprie clienti che desiderano intraprendere un percorso di internazionalizzazione attraverso la digitalizzazione, in particolare servendosi della piattaforma Alibaba.com e degli strumenti di LinkedIn per il social selling.

“Siamo partiti a fine 2017 con un obiettivo molto preciso: accompagnare le aziende italiane nel loro percorso di trasformazione con l’aiuto dei migliori servizi possibili. Oggi abbiamo aumentato le dimensioni dei nostri team operativi e dei nostri canali commerciali, ampliando la nostra presenza fuori dall’Italia con le sedi in Spagna e negli USA, abbiamo stretto partnership con i principali player dell’innovazione a livello mondiale, abbiamo acquisito aziende tecnologiche per portare sempre più valore al nostro interno in termini di talenti e know how e infine, con le nuove piattaforme Jooice e Welpy, abbiamo cominciato a sviluppare prodotti tecnologici all’avanguardia.

Sono stati anni intensi che hanno gettato basi solide su cui costruire una crescita esponenziale internazionale, grazie a un modello altamente scalabile”, conclude Daniel Rota.

Informazioni su Webidoo SpA

Webidoo, digital company specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e organizzative per la trasformazione digitale delle aziende, nasce come azienda di servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso al digitale alle PMI e si evolve fino a diventare una tech company che crea strumenti altamente innovativi per imprese di ogni dimensione. Da questa visione sono nati Jooice, la piattaforma protetta da doppio brevetto che centralizza e semplifica la gestione di tutte le attività di digital marketing in un solo hub, e Welpy, l’intelligenza artificiale collaborativa che accelera la crescita delle aziende accompagnandole alla scoperta della trasformazione digitale.

La forte trazione innovativa di Webidoo si concretizza in vari settori di competenza, dai servizi digitali alle digital factories passando per il retail hi-tech; a ognuno di questi settori l’azienda dedica una specifica divisione organizzativa.