Scintille tra Romano La Russa e Fedez all’evento per donatori di sangue

Donazione del sangue, all’evento di Milano tensione tra Fedez e Romano La Russa che attacca il rapper: “Uomo piccolo”

Si è svolto ieri in piazza Duomo a Milano, l’evento organizzato dalla fondazione Fedez per promuovere la donazione del sangue. All’iniziativa, organizzata anche dall’Avis e dal Comune di Milano, hanno preso parte alcune autorità locali, tra cui due esponenti della Regione Lombardia, Romano La Russa e Elena Lucchini. Quando il primo ha iniziato il suo intervento, Fedez si è alzato per andare a visitare gli stand e l’unità mobile per la donazione del sangue.

Il gesto non è passato inosservato ai presenti che, alla domanda “Se il suo andare via è stato un caso”, Fedez ha risposto: “Fate voi”, spiegando che lui nei giorni precedenti non ha mai visto né La Russa né Lucchini. Informato sulle risposte del rapper, l’assessore alla Sicurezza ha replicato: “Fedez? Io non so neanche chi sia(…)Io non l’ho neanche visto andare via ma se è così confermo che è un piccolo uomo, molto piccolo”.

La polemica si è poi spostata, sui social, dove Fedez ha rincarato la dose: “Vieni a fare il comizio ad un evento benefico a cui non hai lavorato 1 minuto nemmeno per sbaglio giusto per attestarti meriti che non hai e per fare 10 minuti di propaganda per poi andartene di fretta perché hai altro da fare. Ha ragione La Russa sono piccolo di fronte a questi grandi politicanti. Ciao Romano un saluto (non romano)”.