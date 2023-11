“Pain” è il nuovo singolo della cantautrice Amanda

“Pain” di Amanda, brano finalista per Sanremo Rock 2023, nella categoria Trend, tratta il tema della violenza di genere

Fuori su tutti i digital stores il brano PAIN, nuovo singolo della cantautrice Amanda.

Il brano finalista per Sanremo Rock 2023, nella categoria Trend, tratta il tema della violenza di genere. La cantautrice racconta una tossica illusione di un legame nato per sfociare in una violenza sessuale. Nelle parole del testo vengono messe in risalto immagini di vita quotidiana e reazioni introspettive della vittima che parla al suo carnefice, lasciandogli l’insoddisfazione di aver liberato quel dolore dalla sua mente e dal suo cuore grazie all’Arte.

Questa trasformazione permette di dimostrare che la vera fragilità è di chi abusa. L’intento di Amanda è quello di sensibilizzare l’ascoltatore verso il profondo tema trattato, senza necessariamente comprenderlo dal principio, grazie al testo che suggerisce immagini comuni e sfocia in un senso di liberazione..vibe esplicita nel videoclip che la cantautrice ha girato in total white e senza trucco, legata ad una sedia a rotelle. PAIN è una nuova collaborazione di Amanda con il suo storico produttore Mad (Andrea Madeccia – Madhouse Recording Studio) e la Garage Noise Label (etichetta discografica indipendente con la quale la cantautrice ha firmato il singolo “Respirare”). Il sound sperimentale del brano incontra sonorità ambient e rock che si fondono con la scrittura pop di Amanda e le sue metriche ricercate. La cantautrice fonde spesso l’elettronica a gli strumenti suonati dal vivo e anche in questo brano possiamo ascoltare un assolo di chitarra elettrica del chitarrista Antonio Bono, musicista con il quale Amanda collabora nei suoi concerti. Il Videoclip realizzato dal Five Custom Studio (riprese e montaggio) ritrae la cantautrice nelle vesti della vittima che reagisce al suo dolore. Amanda insieme a Vincenzo Mancini e Stefano Sgarbi, del Five Custom Studio, ha partecipato alla regia del Videoclip.