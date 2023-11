Omicidio Giulia Cecchettin, arrestato in Germania l’ex fidanzato Filippo Turetta

Omicidio Giulia Cecchettin, l’ex fidanzato Filippo Turetta arrestato in Germania. Il ragazzo è stato fermato sull’A9 all’altezza della cittadina di Bad Durrenberg

“Ringrazio gli inquirenti per il lavoro che ha portato all’arresto di Filippo Turetta in Germania. Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere”. Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’arresto di Filippo Turetta in Germania, vicino Lipsia. Dopo una settimana di latitanza è finita così la fuga del 22enne di Torreglia, fermato sull’A9 all’altezza della cittadina di Bad Durrenberg. Sul ragazzo pendeva un mandato di arresto europeo.

A fare chiarezza sulle dinamiche esatte dell’omicidio sarà il procuratore di Venezia Gian Bruno Cherchi.

Giulia Cecchettin è stata ritrovata ieri in un canalone tra il lago di Barcis e la zona di Piancavallo, a Pordenone. Dalle prime indagini del medico legale, sembra che Giulia sia stata colpita con diverse coltellate alla testa e al collo.

IL PROCESSO A TURETTA

Ora per Filippo si apre una nuova pagina, che lo vedrà al centro di un processo. Per l’estradizione di Turetta dalla Germania sono necessari 60 giorni, ma se il ragazzo deciderà di essere estradato di sua volontà i tempi saranno di gran lunga ridotti. Secondo quanto riferito dalla giornalista Cristina Mangani su Rainews, prima di essere trasferito in aereo in Italia, “Turetta sarà ascoltato da un giudice tedesco che potrebbe formalizzare una prima ipotesi di reato con l’aggravante della crudeltà“.