In radio e in digitale “Candy”, la nuova canzone di Argo

In rotazione radiofonica e online “candy”, il nuovo singolo di Argo, prodotto da Lucartola, dopo quasi un anno dal suo EP “Un giorno”

Esce “candy”, il nuovo singolo di Argo, prodotto da Lucartola, dopo quasi un anno dal suo EP “Un giorno”. Il singolo in questione racconta la storia di Candy, una ragazza che non è capace ad affrontare i suoi problemi lucidamente. Candy scappa dalle sue difficoltà isolandosi e ricercando conforto nelle dipendenze. Candy è Argo se non avesse deciso di prendere il controllo e l’epilogo drammatico del brano è come temeva che potesse finire l’artista.

Il brano, composto esclusivamente da una chitarra acustica suonata da Lucartola, trascina un’atmosfera apparentemente spensierata che ci lascia un velo di nostalgia che ci accompagna dall’inizio alla fine.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/album/24GzXWvDKE8c8VlwG8IQqT?si=kAfkawWQSQiLRqtgeDAl1g

BIO:

Gabriele Vaccarella, in arte Argo, nasce nel 2000 a Brescia e nel 2016 si trasferisce a Roma. Nel 2016 inizia ad esibirsi nei locali della periferia romana (Ex Magazzini, Atlantico, ecc). Nel 2019 inizia a pubblicare i primi progetti con Thaurus Publishing. Nel 2021 pubblica svariati singoli distribuiti da The Orchard, cercando di trovare la strada più giusta da percorrere. Nel 2022 pubblica “Un giorno”, un EP di sei tracce distribuito da The Orchard, in cui inizia a definire meglio il suo percorso musicale. Nel 2023 presenta il suo EP in vari locali di Roma (Container, Wishlist, Circolo degli illuminati, La redazione, ecc). Argo non riesce a svincolare i suoi testi dalla sua esperienza, “vomita” nelle sue canzoni tutte le sue ansie, preoccupazioni e angosce dettate da una spaventosa quanto affascinante incertezza sul domani.