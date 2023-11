Con “Bolt for All” la micromobilità abbatte le barriere

Bolt, il principale operatore europeo di monopattini e biciclette elettriche, fa da apripista per rendere la micromobilità accessibile a tutti e per promuovere l’inclusione sociale

Bolt, il principale operatore europeo di monopattini e biciclette elettriche, fa da apripista per rendere la micromobilità accessibile a tutti.

L’azienda infatti annuncia l’iniziativa “Bolt for All”, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e l’accessibilità alla mobilità condivisa per tutti. Bolt offrirà uno sconto del 50% sulla tariffa al minuto per tutte le corse su monopattini e biciclette effettuate da studenti, persone in cerca di lavoro e persone che ricevono un reddito di integrazione sociale o equivalente. Il progetto, che partirà dalla città di Milano, si espanderà poi in tutto il Paese.

Per usufruire di questo sconto, gli utenti devono soddisfare alcuni criteri di ammissibilità. Sono invitati a compilare un modulo online, fornendo nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di cellulare. Inoltre, devono caricare i documenti di supporto necessari a dimostrare la propria idoneità, insieme a un documento d’identità valido.

Tra le iniziative per rendere i propri servizi alle varie tipologie di utenti, Bolt ha annunciato anche l’avvio di una collaborazione con l’associazione Youable, che tutela i diritti delle persone con disabilità, attraverso la riabilitazione, la cooperazione e lo sport. La collaborazione prevede l’integrazione di veicoli come le handbike nella app di Bolt, per rendere fruibile i servizi in sharing anche a persone con difficoltà motorie.

“Youable è entusiasta di poter collaborare con Bolt, uno dei principali attori nella micromobilità, e poter così fornire soluzioni di trasporto accessibili anche ad altre categorie di utenza. Si tratta di una iniziativa che segna un altro passo verso città più inclusive, dove qualsiasi tipologia di utente può beneficiare dei vantaggi della micro mobilità” ha affermato Maddalena di Lascio, Presidente di Youable.

“Noi di Bolt crediamo fermamente che la mobilità condivisa debba essere accessibile a tutti, ed è per questo che stiamo lanciando questa importante iniziativa, partendo da Milano per poi espanderla in tutto il Paese – ha dichiarato Andrea Vota, Senior Public Policy Manager di Bolt

“Crediamo nella creazione di una città più inclusiva, in cui ogni individuo abbia la possibilità di muoversi facilmente e a costi accessibili. Questo sconto per le corse in monopattino e bici elettriche mira a facilitare la mobilità delle persone più vulnerabili dal punto di vista socio-economico” ha aggiunto Fabio Re, Country Manager di Bolt.

Il team di Bolt esaminerà le richieste entro 7 giorni e confermerà l’idoneità degli utenti via e-mail. Una volta ricevuta la conferma, lo sconto del 50% sarà automaticamente applicato alle prossime corse di monopattini o biciclette elettriche Bolt. I dati e i documenti inviati saranno trattati da Bolt in conformità alla sua Informativa sulla privacy.

Per ulteriori informazioni sull’offerta di sconti “Bolt For All” e per accedere al modulo di idoneità, fare clic qui.

Informazioni su Bolt

Bolt è la super-app europea che conta più di 150 milioni di clienti in oltre 45 Paesi e più di 500 città in Europa e Africa. L’azienda mira a rendere le città per le persone, non per le auto, accelerando la transizione dalle auto di proprietà alla mobilità condivisa, offrendo alternative migliori per ogni caso d’uso, tra cui il ride-hailing, le auto e gli scooter condivisi e la consegna di cibo e generi alimentari.