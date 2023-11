Aperta la Call for Entries per partecipare a We Will Design 2024

Fino all’11 dicembre la Call for Entries per partecipare a We Will Design 2024, il laboratorio permanente di BASE in attesa della Milano Design Week

Al via fino all’11 dicembre 2023 la Call for Entries per partecipare a We Will Design 2024 – IN-DIFFERENCE, il laboratorio permanente di BASE Milano che, anche quest’anno, approderà alla Design Week dal 16 al 21 aprile 2024.

Per la sua quarta edizione, We Will Design – IN-DIFFERENCE apre le porte alla costruzione di una comunità temporanea di designer emergenti, architetti e giovani artisti che vivranno e lavoreranno all’interno degli spazi.

Un laboratorio di “convivialità” che invita i visitatori a riflettere sulle pratiche più innovative di convivenza, convivenza e condivisione attualmente presenti in Europa e sulla loro interrelazione con lo spettro della migrazione, del genere, delle abilità, della salute e del background culturale.

Il bando: https://base.milano.it/en/designweek2024-call4entries/?utm_source=brevo&utm_campaign=We%20Will%20Design%202024%20Call%20for%20entries&utm_medium=email